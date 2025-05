Et la justice lui donne raison

Une vieille dame a confondu des policiers avec des cambrioleurs. (Image d'illustration) Photo: Shutterstock

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Qui a dit que les personnes âgées ne savaient pas se défendre? Une nonagénaire n'a pas hésité à faire usage d’un pistolet en plastique pour chasser des policiers – et non des crapules – de son domicile situé dans le Gros-de-Vaud, rapporte «24 heures» ce vendredi 30 mai.

L'affaire remonte à l'été 2023. A la recherche d'une senior, une brigade de police patrouille devant le domicile de cette vieille dame en pleine nuit, éclairant son domicile avec une lampe torche. En état d'alerte, la mamie pense avoir affaire à des cambrioleurs. Elle utilise alors la méthode forte pour faire comprendre à ces inconnus qu'ils ne sont pas bienvenus.

Elle tire avec une fausse arme pour les faire déguerpir. La détonation conduit à l'intervention du détachement d’action rapide et de dissuasion (DARD).

Elle obtient gain de cause

Cette affaire loufoque a fini devant les tribunaux. Mais la justice lui a donné raison. Invoquant des problèmes d'audition, l'intéressée assure ne pas avoir entendu les agents de police s'annoncer. Dès lors, l'infraction «violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires» tombe à l'eau, puisque la mémé ignorait avoir affaire aux forces de l'ordre.

Et elle ne s’est pas arrêtée là. Refusant de s’acquitter des quelque 600 francs de frais de justice, elle a fait appel… et a de nouveau obtenu gain de cause, détaille le quotidien vaudois.