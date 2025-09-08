DE
Directive sur le temps de travail
Enseignants genevois invités à faire la grève des notes

Face à l'absence de réponse du DIP, les enseignants genevois du secondaire II intensifient leur lutte. Ils refusent de transmettre les notes à la hiérarchie et boycottent les sorties scolaires prévues pour 2026.
Publié: 15:19 heures
La nouvelle directive sur le temps de travail ne passe pas.
Photo: keystone-sda.ch
A Genève, les enseignants du secondaire II sont invités à faire la grève des notes. Votée en fin d'année scolaire, cette mesure de lutte prolonge le mouvement social lancé au printemps contre la nouvelle directive sur le temps de travail du Département de l'instruction publique (DIP).

«Malgré la forte mobilisation et la grève très bien suivie à l'enseignement secondaire II en fin d'année, notre conseillère d'Etat n'a toujours pas répondu à nos propositions d'aménagements de la directive sur le temps de travail», a indiqué lundi l'Union du corps enseignant secondaire genevois. Le syndicat demande notamment l'abrogation des dispositions qui augmentent la charge de travail et la reconnaissance des heures supplémentaires.

Dans le cadre de la grève des notes, les enseignants continueront à évaluer et corriger les travaux et à mettre des notes ainsi que des moyennes intermédiaires et semestrielles. Celles-ci seront transmises aux élèves mais pas à la hiérarchie. L'Union appelle aussi à la grève de l'organisation et de la participation aux sorties scolaires, camps et voyages d'études prévus pour 2026.

