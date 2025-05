Les enseignants du cycle d'orientation le 5 février 2024 a Genève. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Une partie du personnel enseignant s'est mis en grève mardi à Genève. L'objet du courroux des maîtres et maîtresses d'école est la modification d'un règlement concernant leur temps de travail. Pour les grévistes, ce changement confère au département de l'instruction publique (DIP) plus de latitude pour alourdir la charge de travail des enseignants et enseignantes.

Le DIP s'inscrit en faux contre cette interprétation de la réforme. Selon lui, aucune augmentation de la charge de travail ne sera exigée. La quantité de périodes d'enseignement et le nombre d'heures de travail dues annuellement par les enseignants resteront inchangés, affirme-t-il.

Les syndicats déplorent, de leur côté, l'imposition, par le DIP, d'une logique comptable dans sa nouvelle directive sur le temps de travail du personnel enseignant. Selon eux, le temps de travail va nécessairement augmenter, dénaturant du même coup le sens de la profession.

A l'école primaire, le changement du règlement exclut, par exemple, des tâches éducatives du temps d'enseignement. Les syndicats dénoncent également un système de calcul du temps de travail enseignant qui repose «sur des estimations artificielles qui ne reflètent ni la diversité ni la complexité des tâches réelles».

La grève n'est suivie que par une partie des enseignants. Représentant de l'Union du corps enseignant secondaire genevois (hors cycle d'orientation), Waël Almoman a indiqué, mardi, en milieu de journée, que 20 à 30 personnes observaient le mouvement par établissement, soit un taux de participation entre 15 et 20%.