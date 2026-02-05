DE
Le SECO dans l'embarras
Le versement des allocations chômage traîne encore

En Suisse, les allocations chômage subissent encore des retards. Le SECO promet des améliorations prioritaires, mais admet des délais prolongés, notamment pour les premiers versements des nouveaux sans emploi.
Publié: 15:50 heures
Des personnes prennent part à un rassemblement afin de soutenir les chômeurs ce mardi 3 février 2026 à Genève.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Des retards persistent dans le versement des allocations chômage. Après des perturbations initiales, le nouveau système de paiement a été nettement amélioré, mais n'a pas encore atteint le niveau souhaité. 

«Les spécialistes travaillent d'arrache-pied pour que les améliorations soient visibles et perceptibles au quotidien pour les employés des caisses d'assurance chômage», a précisé jeudi le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), contacté par Keystone-ATS. Il n'a pas pu quantifier le nombre de chômeurs concernés par les retards de paiements.

En raison des problèmes techniques, le traitement des demandes est ralenti et les versements peuvent être retardés de plusieurs jours. Dans les cas les plus complexes, les versements peuvent prendre encore plus de temps, mais cela n'est pas lié au système Asal 2.0. En effet, les dossiers compliqués ont toujours nécessité des délais de traitement pouvant atteindre plusieurs mois.

Les retards touchent notamment les premiers versements aux personnes qui sont sans emploi depuis peu. Le SECO a assuré fin janvier que ces arriérés seraient traités en priorité, précisant qu'il n'y a «pas de chiffre fiable sur le nombre de personnes concernées».

