Le Centre Jura propose une liste de cinq candidats pour les élections au gouvernement cet automne. Les ministres sortants Martial Courtet et Stéphane Theurillat figurent parmi les candidats, ainsi qu'un représentant de Moutier.

Le Centre Jura lance cinq candidats dans la course au gouvernement pour cet automne. (image d'illustration) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Le comité directeur du Centre Jura veut lancer une liste avec cinq candidats en vue des élections au gouvernement de cet automne. Les deux ministres sortants, Martial Courtet et Stéphane Theurillat, ainsi qu'un candidat de Moutier figurent sur ce ticket qui sera soumis mercredi soir à l'approbation du Congrès.

La liste des candidats à la candidature compte trois hommes et deux femmes représentant les quatre districts du canton: les ministres Martial Courtet et Stéphane Theurillat, le conseiller municipal de Moutier Clément Piquerez ainsi que les députées au Parlement Anne Froidevaux et Amélie Brahier.

«L'objectif prioritaire du parti est de maintenir ses deux sièges au Gouvernement jurassien», a souligné mardi le président du Centre Jura Mathieu Cerf lors d'une conférence de presse à Glovelier. Cette liste conjugue continuité et renouveau, a-t-il ajouté.

Soutien à Martial Courtet

Le comité directeur estime qu'une liste avec cinq candidats ne va pas fragiliser la position de Martial Courtet. Le ministre jurassien est dans la tourmente après des témoignages, parfois anonymes, rapportés par des médias dénonçant son style de management.

«On soutient notre ministre Martial Courtet», a rappelé le président du Centre Jura ajoutant que le parti était attentif à ce qui se dit à ce sujet au sein de la population et dans sa propre base. «On est dans l'attente de l'audit mandaté par notre ministre».

Le Gouvernement a en effet annoncé la semaine dernière le lancement d'un audit externe sur le fonctionnement du Département de la formation, de la culture et des sports (DFCS) dirigé par Martial Courtet. «Nous sommes convaincus qu'il n'y aura pas de choses graves qui vont sortir de l'audit», a estimé le président du Centre Jura, ajoutant que dans le cas contraire, des décisions seraient prises.

Congrès mercredi soir

Le Congrès du Centre Jura se prononcera mercredi soir à Alle sur la liste proposée par le comité directeur. Le lendemain, ce sera au tour de l'UDC Jura de désigner lors de son assemblée son candidat. Les socialistes choisiront eux leurs candidats le 27 juin et le PLR le 11 juin. Le délai pour le dépôt des listes est fixé au 25 août.