DE
FR

Déposé trop tard
Le recours du MCG Thierry Cerutti sur les irrégularités des élections à Vernier déclaré irrecevable

Le Tribunal fédéral rejette le recours du député MCG Thierry Cerutti concernant les élections à Vernier. La justice genevoise avait annulé les résultats du Conseil municipal en raison d'irrégularités. Le recours a été jugé irrecevable, car déposé tardivement.
Publié: il y a 5 minutes
Partager
Écouter
L'élu MCG conteste la décision de la justice genevoise.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Tribunal fédéral déclare irrecevable le recours du député MCG Thierry Cerutti contre une décision de la justice genevoise relative aux élections du 23 mars 2025 à Vernier (GE). Les irrégularités constatées lors de l'élection au Conseil municipal ont abouti à l'annulation des résultats.

Dans un arrêt publié lundi, la 1ère Cour de droit public constate que le recours de Thierry Cerutti est tardif. Le mémoire aurait dû être déposé le 4 août or il a été remis à la Poste le 18 août. Dans ces conditions, le recours est irrecevable. Le député contestait la décision de la Chambre constitutionnelle genevoise: après avoir annulé l'élection au Conseil municipal de Vernier, elle a déclaré sans objet son recours contre le scrutin.

Vote du peuple respecté

Thierry Cerutti invitait le Tribunal fédéral à rappeler que le remplissage de bulletins de vote pour des tiers sans les remettre à l'autorité ne remettait pas en cause l'expression de la volonté populaire.

A lire sur le sujet
Un habitant de Vernier fait recours pour sauver l'élection de l'exécutif
Thierry Cerutti le confirme
Un habitant de Vernier fait recours pour l'élection de l'exécutif
Le résultat des élections municipales de Vernier, dans le canton de Genève, est annulé
Fraude avérée à Genève
Le résultat des élections municipales de Vernier est annulé

L'analyse des résultats de l'élection du 23 mars avait mis en évidence des anomalies statistiques. Une expertise graphologique ordonnée par la suite avait conclu que neuf personnes avaient rempli 278 bulletins. (arrêt 1C_439/2025 du 21 août)

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus