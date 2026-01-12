Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- Le numéro de la helpline pour les familles, victimes et témoins: 0848 112 117
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 40 morts, 116 blessés dont 71 Suisses
- L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
- Le co-gérant du bar et sa femme ont été entendus en qualité de prévenus. Jacques Moretti a été placé en détention préventive.
La commune de Crans-Montana admet mardi 6 janvier «un manquement» dans les contrôles de sécurité de cet établissement.
La Suisse a observé une minute de silence lors de la journée de deuil national le vendredi 9 janvier.
La procureure refuse le statut de partie plaignante à la Commune de Crans-Montana
La procureure du Valais a informé la commune de Crans-Montana le 5 janvier qu'elle comptait lui refuser le statut de partie plaignante, rapporte la RTS ce lundi. Crans-Montana a annoncé retirer sa demande trois jours plus tard.
La Commune demande alors à être reconnue comme «partie à la procédure» afin d'avoir accès au dossier et de pouvoir participer aux audiences. La Commune a justifié sa demande, entre autres, en invoquant des infractions au règlement de construction et à la loi sur les boissons alcoolisées (vérification de l'âge des clients) commises par l'exploitant du bar.
Jessica Moretti réagit à la détention préventive de son mari
Le Tribunal des mesures de contraintes a décidé du maintien en détention préventive de Jacques Moretti. Ses avocats ont publié un communiqué de presse, relayé par «Le Nouvelliste». Ils réagissent au nom de Jessica Moretti, précise le communiqué.
La gérante du bar estime que la décision du tribunal «permettra à son mari de retrouver sa liberté dès que les conditions seront remplies» et que le tribunal «a correctement évalué la situation» puisque le couple Moretti n'a pas l'intention de se soustraire au «contrôle judiciaire auquel ils seront confrontés ensemble».
Une ligne de soutien psychologique gratuite ouverte
Le canton du Valais a choisi de se doter d'une ligne téléphonique de soutien psychologique en lien avec l'incendie de Crans-Montana. Celle-ci sera accessible gratuitement et 24h/24 au 0800 012 210.
«Ce dispositif mobilise des psychologues, des psychiatres et des pédopsychiatres afin d’offrir une écoute, une orientation et un accompagnement adaptés aux personnes en souffrance psychique», précise l'Etat du Valais dans un communiqué.
Le Canton se dit «conscient qu’un événement tel que celui qui s’est produit le 1er janvier à Crans-Montana peut avoir des répercussions profondes et durables sur la santé mentale des intervenants, des personnes concernées et de leurs proches.»
Un appel au 0800 012 210 permet d'orienter vers la prestation la plus adaptée aux besoins. Selon la situation, «la prise en charge psychologique ou psychiatrique peut être financée par l’assurance-maladie de base ou par la LAVI (Loi sur l’aide aux victimes d’infractions)», rappelle le canton.
«Des solutions pourraient également être envisagées pour les personnes rencontrant des difficultés financières.» Cette démarche est réalisée en collaboration avec l’Hôpital du Valais, la Société médicale du Valais, dont le groupement des psychiatres, ainsi que l’Association des psychologues du Valais.
Source: ATS
Le FC Sion rend hommage aux victimes
De retour de son camp de préparation en Tunisie, le FC Sion s’est rendu lundi matin à Crans-Montana pour rendre hommage aux victimes. «C'est très dur pour nous. Nous avons perdu beaucoup de personnes de la région», a témoigné Barthélémy Constantin auprès de Blick.
La première équipe s’est rendue sur les lieux du drame pour y déposer des couronnes de fleurs. «Je pense à toutes les victimes. C'est une terrible tragédie, et j'ai eu le cœur brisé en l'apprenant. C'est une véritable catastrophe», a ajouté le directeur sportif sédunois. D’autres hommages seront rendus mercredi, avant le coup d’envoi de la rencontre entre le FC Sion et Winterthour.
Jacques Moretti officiellement en détention préventive
Le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais (TMC) a confirmé, lundi, la mise en détention de Jacques Moretti, dans l'affaire de l'incendie de Crans-Montana. Cette décision est prise pour une période initiale de 3 mois.
Le TMC valide ainsi la requête de détention provisoire demandée par le pool de procureures en charge de l'affaire et le choix d'une incarcération provisoire du gérant au terme de son audition de vendredi dernier devant le Ministère public.
Le TMC dit «être disposé à lever la détention provisoire moyennant diverses mesures demandées subsidiairement par le Ministère public, dont notamment le versement de sûretés, ces mesures apparaissant adéquates pour contrer le risque de fuite. La fixation des sûretés nécessitant une instruction minutieuse, la privation de liberté doit prévaloir dans l’intervalle.»
Le TMC rappelle «que la détention provisoire est une détention procédurale destinée uniquement à assurer le bon déroulement de l’instruction.» Jacques Moretti demeure présumé innocent.
Source: ATS
Une plainte a été déposée contre «Charlie Hebdo»
Une caricature publiée dans le journal satirique «Charlie Hebdo» a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux ce weekend. Le dessin, qui fait référence aux victimes de l'incendie de Crans-Montana, fait désormais l'objet d'une plainte pénale auprès de la justice valaisanne, selon «Le Nouvelliste».
D'après les informations du média valaisan, la plainte aurait été déposée par l'écrivaine Béatrice Riand et l'avocat Stéphane Riand. Les plaignants estiment que la publication relève de l'article 135 du Code pénal, qui punit la production et la diffusion de contenus violents qui portent gravement atteinte à la dignité humaine. Les peines encourues sont alourdies s'il s'agit d'actes de violence réels contre des mineurs.
Jacques Moretti saura en début de semaine s'il reste en prison
Arrêté vendredi par le Ministère public, Jacques Moretti, le propriétaire du «Constellation» saura en début de semaine s'il restera ou non en prison.
Selon le journal «Le Temps», le Tribunal des mesures de contrainte du Valais doit se prononcer en début de semaine sur la demande de détention provisoire déposée par le parquet. Cette requête émane de la procureure générale adjointe Catherine Seppey, qui évoque un risque de fuite concret.
Source: «Le Temps»
L'état du chef de bar qui dénonçait des manquements au «Constellation» s'améliore
Gaëtan, le chef de bar du «Constellation», est hospitalisé depuis dix jours après avoir été grièvement blessé dans l'incendie du Nouvelle. Dimanche, l'avocat du Français de 28 ans a donné de ses nouvelles sur BFMTV, assurant que l'état de son client s'était amélioré.
«Son état de santé s’améliore très lentement. Il a ouvert un œil et reprend peu à peu conscience. C’est rassurant.», a déclaré son avocat, Jean-Claude Giudicelli. «Ses parents, à son chevet, ont essayé de lui parler, mais son état ne lui permet pas de converser, même sur des sujets insignifiants.» Malgré tout, Gaëtan a esquissé un sourire.
Une cagnotte en ligne lancée pour le jeune homme a déjà permis de récolter 14'000 €. Gaëtan travaillait au bar le soir du drame. Selon son avocat, il avait souvent critiqué l’établissement. «Fort d’une longue expérience dans le secteur, il s’est rapidement rendu compte que la gestion de ce commerce était catastrophique, tant en termes de sécurité que de fréquentation.»
Gaëtan voulait démissionner, mais il aurait été persuadé de rester jusqu'à la fin de l'année. «C'est le directeur général qui a trouvé les mots justes, surtout compte tenu de la période de l'année, pour le convaincre de rester au moins jusqu'à la fin des fêtes »
«Le Constellation» aurait abrité un bar caché surnommé «Le Clandestin»
Selon une enquête de la SRF, un second bar, dissimulé, aurait existé au sein même du «Constellation». Baptisé «Le Clandestin», il se serait trouvé à l’arrière du sous-sol, à proximité d'une porte attenante à l’espace fumeurs. On ignore toutefois si cette partie était ouverte dans la nuit du Nouvel-An.
Les plans de construction de l’établissement ne sont pas accessibles au public. En revanche, des images de ce bar qualifiée de « caché» ou «sulfureux» ont circulé sur les réseaux sociaux, notamment sur X, ainsi que sur la plateforme Tripadvisor.
Un jeune patient italien transféré de Zurich en Italie
Un patient italien, blessé dans l'incendie du Nouvel An à Crans-Montana, a été transféré dimanche de Zurich à l'hôpital Niguarda, près de Milan. Le jeune homme de 16 ans souffre de brûlures sur plus de 50% de son corps et de lésions causées par l'inhalation de fumées toxiques.
L'hôpital de Niguarda accueille désormais douze patients blessés dans la tragédie en Valais, selon l'agence de presse italienne Adnkronos. Les agences italiennes avaient dans l'après-midi annoncé le vol d'un hélicoptère de l'Agence régionale d'urgence et de secours (AREU) décollant de la base de Bergame (I) pour Zurich, avec une équipe médicale à bord.
«Nous avons reçu l'accord des médecins suisses pour le transfert du jeune Milanais et les conditions météorologiques offrent une fenêtre pour le voyage», avait indiqué Guido Bertolaso, conseiller régional lombard chargé des affaires sociales.
Source: ATS
Mathias Reynard fustige «l'arrogance de certains médias alémaniques»
Revenant à la recherche des responsabilités dans le drame de Crans-Montana, le président du Gouvernement valaisan Mathias Reynard a rappelé dimanche au «19h30» de la RTS que ce sera le travail de la justice de les établir. «Mais des mesures devront aussi être prises à tous les échelons politiques», a-t-il dit.
Le canton du Valais et en particulier la justice valaisanne sont sous les feux des médias suisses et internationaux tandis que les critiques fusent de toute part. Le ministre valaisan a égratigné l'attitude de quelques-uns d'entre eux en parlant d'«arrogance de certains médias alémaniques».
Source: ATS