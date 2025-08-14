Dernière mise à jour: il y a 16 minutes

Après le drame de la piscine des Mélèzes de La Chaux-de-Fonds, la famille du garçon a elle-même contacté la police. L'enfant, un Suisse de 8 ans, ne sera pas poursuivi pénalement pour la mort d'un homme de 67 ans. L'enquête se poursuit sur les circonstances du drame.

A La Chaux-de-Fonds, la famille du garçon de 8 ans a contacté la police

La personne en charge de la surveillance du plongeoir a, dès le moment de la collision, alerté ses collègues par radio. (Archive) Photo: KEYSTONE

Il n'avait que 8 ans et sa famille a contacté la police. Un jour après l'accident mortel à la piscine des Mélèzes de La Chaux-de-Fonds (NE), le garçon qui a sauté sur un sexagénaire a été identifié et entendu par la police, et ce «grâce au signalement et aux témoignages recueillis». C'est un ressortissant suisse et il ne sera pas exposé à la justice pénale des mineurs, au vu de son âge.

«A la suite de l'appel à témoins, la famille de l'enfant a pris contact avec la police», a déclaré jeudi à Keystone-ATS le procureur Nicolas Feuz, confirmant une information du «Temps». Ce dernier a précisé que «le travail des gardes bains ne prête aucunement le flanc à la critique à ce stade de l’enquête». Ce mardi 12 août, «l'intervention a été rapide».

Selon la Ville de La Chaux-de-Fonds, l'effectif des gardes bains était au complet au moment de l'accident. La personne en charge de la surveillance du plongeoir a – dès le moment de la collision – alerté ses collègues par radio et plongé dans le bassin afin de porter secours à la victime.

Pic de fréquentation pas atteint

La Métropole horlogère n'est actuellement pas en mesure de donner le nombre de visiteurs lors du drame. Le «pic de fréquentation n'était pas atteint» et «mardi n'était pas une journée de très forte affluence», déclare Thierry Brechbühler, conseiller communal en charge des sports, confirmant une information d'«Arcinfo».

Les autorités chaux-de-fonnières, bouleversées par ce drame, ont fait appel au médecin communal pour apporter du soutien au personnel de la piscine ainsi qu'aux proches du défunt. «Au vu du contexte de cette affaire, par respect pour les familles impactées et compte tenu de l’âge de l’enfant, aucune autre information ne sera communiquée», indique de son côté la police cantonale neuchâteloise.

