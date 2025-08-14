DE
Plongeon mortel à La Chaux-de-Fonds
Retrouvé et entendu, l'enfant qui a sauté a moins de 10 ans

Un jour après l'accident mortel à la piscine des Mélèzes de La Chaux-de-Fonds, le garçon qui a sauté sur un sexagénaire a été identifié. Le procureur Nicolas Feuz précise les faits. Entendu par le Ministère public, l'enfant a moins de 10 ans.
Publié: 12:32 heures
|
Dernière mise à jour: 12:34 heures
Écouter
C'est dans ce bassin, réinauguré en juin dernier, que le choc mortel a eu lieu à La Chaux-de-Fonds. L'enfant a été interrogé.
Photo: Keystone
Blick_Leo_Michoud.png
Léo MichoudJournaliste Blick

Les autorités ont pu identifier le garçon recherché, qui a mortellement sauté sur un sexagénaire à la piscine des Mélèzes de La Chaux-de-Fonds. Le procureur chargé du dossier, Nicolas Feuz, a indiqué ce mercredi soir 13 août au «Temps» que le Ministère public a entendu le garçon, dont l'identité est restée inconnue la veille.

Pour mettre un terme aux rumeurs, l'homme de loi précise le déroulement des faits à nos confrères: «Le sexagénaire a sauté du plongeoir avant que l’enfant ne lui arrive dessus. Ce n’était pas une personne âgée égarée dans la zone de réception, comme l’imaginent certains.»

L'enfant a moins de dix ans

Une autopsie doit déterminer les causes du décès du Loclois de 67 ans. L'enfant a moins de 10 ans et n'est dès lors pas exposé à une décision de la justice des mineurs, comme l'expliquait mercredi l'avocat chaux-de-fonnier Frédéric Hainard.

Tout juste rénovées et mises aux normes, les infrastructures de la piscine des Mélèzes sont hors de cause. Comme Blick l'indiquait hier, il semble qu'au moment du choc, les gardes-bain étaient présents en nombre suffisant et ont tenu leur rôle au mieux. «Ils ont réagi très rapidement pour porter secours à la victime», comme le précise Nicolas Feuz.

La sécurité des piscines, l'affaire de tous

Selon les statistiques transmises à Blick par la Société suisse de sauvetage (SSS), 24 accidents mortels ont été recensés dans les piscines suisses depuis 2012. Les victimes étaient âgées de 2 à 73 ans, et 13 d'entre elles étaient des enfants.

La SSS appelle les parents ou les adultes responsables à exercer leur devoir de surveillance. La règle numéro un de la natation: «N'autorisez les enfants à entrer dans l'eau qu'accompagnés et gardez les jeunes enfants à portée!». Cette maxime doit être appliquée systématiquement dans les piscines extérieures et intérieures.

