Huit blessés dans deux accidents distincts en Gruyère

Deux accidents de la route se sont produits samedi dans la région de Bulle (FR). Le premier durant l'après-midi sur la route de contournement H189, le second en fin de soirée à Neirivue.

Marc Strüby Responsable du Web Desk

Deux accidents ont fait un total de huit blessés, samedi en Gruyère, dans le canton de Fribourg, indique dimanche la police cantonale dans deux communiqués distincts.

Vers 17h50, une collision frontale est survenue dans le tunnel Montcalia, sur la route de contournement H189, à Bulle. Un conducteur de 29 ans qui circulait en direction de Riaz s’est déporté sur la voie opposée et est entré en collision frontale avec une automobiliste de 63 ans qui roulait normalement en sens inverse. Blessés, les deux automobilistes ont été secourus et transportés par ambulance vers un hôpital. Cet accident a engendré la fermeture du tunnel durant environ 1h.

Une voiture finit sur les voies à Neirivue

Peu avant 23h30, la centrale d'engagement de la police a été alarmée concernant un autre accident, à Neirivue cette fois. Un véhicule conduit par un jeune de 19 ans, accompagné de ses trois passagers, deux hommes et une femme, âgés entre 20 et 23 ans, circulait en direction de Château-d’Oex. A l’entrée du village, pour une raison indéterminée, le conducteur s’est déporté sur la voie de gauche et est entré en collision avec une voiture roulant normalement en sens inverse. Sous l’effet du choc, celle-ci a été propulsée sur la voie ferroviaire où elle s’est immobilisée.

Blessées, la passagère du premier véhicule, ainsi que les deux passagères du second, ont été transportées en ambulance à l’hôpital. Quant aux autres personnes impliquées, trois d’entre elles ont été examinées sur les lieux et ont reçu des soins par le personnel sanitaire. Le conducteur du deuxième véhicule cité n’a quant à lui pas été blessé. Les pompiers ont prêté main-forte aux ambulanciers engagés et ont remis en état de la route. Le trafic ferroviaire a été interrompu pour les besoins de l’intervention. Le trafic routier a quant à lui été régulé en alternance le temps des opérations.