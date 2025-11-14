Dernière mise à jour: il y a 19 minutes

Le canton de Vaud nomme Metihe Mehmeti, une Genevoise de 42 ans, à la tête de la direction générale de la fiscalité. Elle remplacera Marinette Kellenberger, impliquée dans la controverse du bouclier fiscal.

Vaud nomme une Genevoise à la tête de sa fiscalité

La Genevoise Metihe Mehmeti va reprendre la direction de la fiscalité du canton de Vaud.

C'est un poste inhérent à l'affaire Dittli qui est repourvu dans le canton de Vaud: la direction générale de la fiscalité (DGF) a été attribuée à une Genevoise. Le Conseil d'Etat a désigné vendredi à ce poste dès le 1er mars prochain, pour remplacer Marinette Kellenberger, épinglée dans la controverse en lien avec le bouclier fiscal.

La nouvelle directrice générale de la DGF, âgée de 42 ans, est au bénéfice de plus de quinze ans d'expérience dans les domaines de la fiscalité, du management stratégique et de la gouvernance publique. Elle occupe actuellement le poste de secrétaire générale adjointe du Pouvoir judiciaire du Canton de Genève, où elle est en charge de la stratégie financière, des processus et du contrôle, indique le gouvernement vaudois dans un communiqué.

Double formation universitaire

Auparavant, elle a assumé pendant plus de cinq ans la direction du contrôle de l'administration fiscale genevoise, un poste qu'elle a occupé après avoir assumé pendant plus de quatre ans des responsabilités de direction au sein du Service d'échange d'informations en matière fiscale au Département fédéral des finances, à Berne. Elle a également exercé en tant que fiscaliste au sein d'une grande étude d'avocats, détaille le Conseil d'Etat.

Au bénéfice d'une double formation universitaire, Metihe Mehmeti est détentrice d'un Master en droit économique, d'un Bachelor en droit et d'un Bachelor en gestion d'entreprise (HEC), titres qu'elle a obtenus à l'Université de Genève, est-il encore souligné.

Retraite anticipée

Elle prendra ses fonctions à la tête de la fiscalité vaudoise le 1er mars prochain. Elle succédera à l'actuelle directrice générale, Marinette Kellenberger. Cette dernière, en place depuis 20 ans, prendra une retraite anticipée le 28 février prochain. Marinette Kellenberger étant libérée dès à présent de ses activités à la DGF, la suppléance sera assurée par Séverine Siegenthaler, directrice stratégie et organisation à la DGF, indique encore le gouvernement.

Pour rappel, Marinette Kellenberger a été citée dans les deux audits de l'affaire Dittli et du bouclier fiscal. L'audit confié en janvier à l'ancien ministre neuchâtelois Jean Studer avait mis notamment en lumière «une collaboration gravement altérée» entre l'ex-ministre des finances centriste et Mme Kellenberger. Cette mauvaise entente s'étend «au-delà des deux protagonistes» et altère «le bon fonctionnement de l'Etat», concluait même le rapport.

Dans l'audit de François Paychère, expert indépendant chargé de faire la lumière sur l'utilisation du bouclier fiscal, Marinette Kellenberger était aussi citée. Sans pour autant que sa responsabilité puisse être établie. La directrice de la fiscalité n'avait «plus de souvenir» de la note lui signalant des problèmes avec le bouclier fiscal, selon le rapport présenté fin août dernier.