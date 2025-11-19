Dix mois après sa disparition à Haute-Nendaz, Thomas Riotte, un saisonnier français, reste introuvable. Malgré l'absence de nouvelles, ses parents gardent espoir et multiplient les appels à témoins, convaincus qu'il est en vie quelque part.

Convaincus qu'il est en vie, les parents de Thomas Riotte ne perdent pas espoir

Disparu il y a 10 mois à Haute-Nendaz

Thomas Riotte a disparu depuis le 5 février à Haute-Nendaz, sans laisser aucune trace. Photo: policec cantonale valaisanne

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Dix mois sans aucune nouvelle. Aucun indice, juste l'espoir de le retrouver vivant. Disparu depuis le 5 février à Haute-Nendaz, Thomas Riotte reste introuvable. Originaire de Chamonix, ce saisonnier français de 31 ans s’est évaporé après une soirée entre amis dans le bar Cheers de la station valaisanne. «Après avoir pris ensemble le funiculaire, Thomas n’a plus été revu», détaillait la police valaisanne au début de l’année.

Son téléphone, retrouvé deux jours plus tard en forêt, demeure l’unique indice concret. Les recherches menées par la police cantonale – une battue avec 25 agents des forces de l’ordre – n’ont, jusqu’à présent, donné aucun résultat, rappelle «Le Dauphiné» lundi 17 novembre.

«On ferait tout pour lui»

Malgré l’absence de nouvelles, les parents de Thomas ne perdent pas espoir. «On est persuadés qu’il est en vie quelque part», confient-ils au journal français. Ils se battent pour maintenir l’attention sur cette affaire, multipliant les appels à témoins, notamment via les réseaux sociaux et le groupe Facebook «Disparition Thomas Riotte».

Laurent Riotte, le père, exprime la douleur de l’incertitude: tant qu’il n’a pas de réponse, il se pose mille questions et «se fait des films.» Les rumeurs, parfois abracadabrantes, n’aident pas à apaiser leur angoisse.

Mais les parents s’efforcent de rester focalisés sur les faits et adressent un message à leur fils: «Où qu’il soit, nous aimerions lui dire qu’on l’aime fort et qu’on désire plus que tout le revoir. On ferait tout pour lui, même déplacer des montagnes.»