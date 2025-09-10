DE
Les antagonistes en fuite
Deux jeunes hommes blessés lord d’une altercation à Villeneuve

Après une altercation sur les quais, deux jeunes hommes blessés, dont un par balle, se sont réfugiés dans un commerce de Villeneuve ce mardi 9 septembre. Selon la police cantonale vaudoise, les agresseurs sont en fuite et une enquête a été ouverte.
Publié: il y a 38 minutes
DIMITRI_FACE.jpg
Dimitri FaravelJournaliste Blick

Ce mardi 9 septembre 2025, vers 16h45, deux jeunes hommes se sont réfugiés dans un commerce de Villeneuve, cherchant de l’aide après avoir été blessés. L’un présentait une blessure par balle, l’autre avait été blessé lors d’une altercation ayant éclaté plus tôt sur les quais de la ville, impliquant plusieurs individus actuellement en fuite.

D'après un communiqué de la Police cantonale vaudoise, les deux victimes, un Français de 24 ans et un Suisse de 23 ans, ont été prises en charge en urgence par les secours. Leur état de santé est jugé stable et leur pronostic vital n’est pas engagé.

Le Ministère public a immédiatement été saisi de l’affaire. Le procureur de permanence a ouvert une instruction pénale et confié l’enquête aux inspecteurs de la police de sûreté vaudoise.

L’opération a mobilisé d’importants moyens: plusieurs unités de gendarmerie, la brigade canine, la police scientifique, des patrouilles de l’ASR, deux ambulances ainsi qu’une équipe du SMUR sont intervenues sur place.

