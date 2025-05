Validés à l'unanimité Deux candidats PLR prêts pour le Conseil communal de Fribourg en 2026

Le PLR de Fribourg a désigné Océane Gex et David Krienbühl comme candidats pour l'élection au Conseil communal de 2026. Le parti a également approuvé une liste commune avec le Centre et l'UDC, unissant les forces de droite et du centre pour l'exécutif.