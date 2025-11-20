DE
Des travaux exceptionnels
Retards et trains supprimés sur la ligne Lausanne-Fribourg ce matin

Des perturbations majeures affectent la ligne ferroviaire Lausanne-Fribourg ce jeudi matin. Les CFF annoncent des retards et des suppressions de trains dus à des travaux exceptionnels entre Grandvaux et Puidoux.
Publié: 08:01 heures
GM_BlickPortraits_22.jpg
Etienne DamanJournaliste Blick

Les voyageurs doivent prendre leur mal en patience ce jeudi matin. Les CFF annoncent retards et suppressions de train sur la ligne Lausanne - Fribourg. Ce sont des travaux exceptionnels qui causent cette restriction du trafic ferroviaire entre Grandvaux et Puidoux et qui impactent donc un des itinéraires les plus empruntés de Suisse romande. 

Sont concernées par ce désagrément: les lignes IC1, IR15, R8, R9, S40 et S41. Les perturbations qui y sont liées devraient durer jusqu'à 9h30 environ, indiquent les CFF. Pour retrouver davantage d'informations sur ces perturbations, rendez-vous sur le site des CFF

