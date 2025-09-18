La fin de semaine s'annonce exceptionnellement chaude, mais une brusque baisse des températures suivra dès lundi. MétéoSuisse et MétéoNews s'accordent sur ce constat, dont l'ampleur est très incertaine. Mais le début de l'automne sera très frais et pas bien beau.

Après une chaude fin d'été, place à la chute des températures!

Profitez des jours de beau et de chaud en plaine! Dès lundi, l'automne s'installe. La chute des températures est incertaine. Photo: Shutterstock

Après le retour de températures presque estivales, tout va changer dès dimanche. De quoi atteindre le premier coup de froid de l'automne? C'est bien possible… «On a un talweg qui arrive de l'ouest, qui risque de se scinder en arrivant chez nous, précise le prévisionniste Dean Gill, de MétéoSuisse. C'est-à-dire qu'une goutte froide arrive, mais il y a beaucoup d'incertitudes à partir de dimanche.»

En gros, en raison d'une dépression, il ne fera pas beau, nuageux et assez frais, avec une «plutôt de la bise un peu frisquounette». Et de «nombreuses pluies orageuses» sont très probables, selon MétéoNews.

Incertain, mais sûrement frais

C'est l'ampleur de la chute de température qui reste nébuleuse. «Sur les modèles de prévision des températures, il y a beaucoup de dispersion à partir de dimanche, indique le professionnel. En perturbant à chaque fois les conditions générales, on a fait tourner le modèle cinquante fois pour cinquante résultats différents.»

Les modèles de prévision des températures s'accordent sur une grosse baisse dès dimanche, dont l'ampleur est très incertaine. Photo: Météociel

Dean Gill spécifie: «Par exemple pour mardi prochain, dans les environs des 1500 mètres d'altitude, il pourrait faire 13 à 14°C... comme zéro degré.» Pourquoi une telle difficulté de prévision précise? «On peut parler d'une incertitude un peu plus élevée qu'à d'autres périodes de l'année. En arrivant vers l'automne, on a de l'air froid qui plonge vers le sud, ce qui catapulte de l'air chaud, qui remonte. Les trajectoires de l'air sont plus dures à prévoir, avancent lentement et se bloquent.»

L'été se termine en chaleur

C'est une véritable «valse des gouttes froides» qui en résulte. «Quand on croit que c'est fini, une autre arrive derrière, commente Dean Gill. Et ça, les modèles gèrent très mal.» Bref, dès ce lundi du jeune (férié pour beaucoup), sortez vos coupe-vent et vos habits d'automne.

Mais avant cela, profitez de la fin de l'été dès ce jeudi. On approche des 30°C sans doute pour la dernière fois de l'année. «On pourrait même battre des records de températures en moyenne montagne», estime le prévisionniste de MétéoSuisse Dean Gill. Il pourrait faire 29°C à Genève, où le record à cette période s'était établi en 2013 à 30,6°C.

Vendredi et samedi, il fera même «exceptionnellement chaud pour la saison» selon MétéoNews, et ce «surtout à des altitudes d'environ 1800 à 3000 mètres». Les record de septembre dans des stations d'observation comme Pilate (2106 m) ou Säntis (2502 m) pourraient sauter.