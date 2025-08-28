DE
Les lignes CFF romandes seront perturbées par des travaux cet automne

Les CFF annoncent d'importants travaux sur les lignes romandes cet automne. Des interruptions de trafic sont prévues, notamment entre Lausanne et Puidoux durant deux week-ends. Les voyageurs devront emprunter des bus de remplacement sur certains tronçons.
Des travaux vont perturber plusieurs lignes CFF romandes dès cet automne.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse

L'entretien et la modernisation du réseau CFF entraînent de nombreux travaux importants cet automne sur les lignes romandes. Certains nécessiteront des interruptions du trafic ferroviaire sur certains tronçons, notamment entre Lausanne et Puidoux (VD) durant deux week-ends, du 5 au 8 septembre et du 28 novembre au 1er décembre.

Les trains grandes lignes sont remplacés par des bus entre Lausanne et Palézieux (IR15) et entre Lausanne et Fribourg (IC1). Les trains régionaux sont également remplacés par des bus. Pour les trajets longue distance sur l'axe est-ouest, les voyageurs sont priés d'emprunter la ligne du Pied du Jura (via les liaisons IC5), indiquent jeudi les CFF dans un communiqué.

Sur ce tronçon, les travaux concernent le renouvellement d'installations de sécurité et d'ouvrages entre La Conversion et Puidoux, précisent-ils.

Gare de Moutier modernisée

Parmi d'autres interruptions de trafic ferroviaire, celles entre Payerne et Morat du 29 août au 1er septembre et du 19 au 22 septembre. Les trains seront remplacés par des bus en raison de la réfection de passages à niveau et des travaux préparatoires liés au remplacement d'un pont ferroviaire.

Une interruption en gare de Moutier est à signaler en raison de la pose d'un nouveau pont et de nouveaux aiguillages dans le cadre de la modernisation de la gare (du 12 au 15 septembre).

Le trafic régional sera aussi remplacé par des bus entre Lausanne et Cully du 13 au 15 septembre, en raison de la pose de nouveaux aiguillages. Les InterRegio 90/95 seront détournés par Palézieux (prolongation du temps de parcours d'environ 30 minutes). Mêmes remplacements trains/bus entre Chavornay et Yverdons-les-Bains (du 11 au 12 octobre), entre Viège et Brigue (du 10 au 13 octobre) et enfin entre Villeneuve et Vevey (du 8 au 9 novembre).

