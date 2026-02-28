DE
FR

Dégât à la voie
Trafic ferroviaire fortement perturbé entre Lausanne et Fribourg

Un dégât à la voie perturbe la ligne CFF Lausanne–Fribourg. Des retards et des suppressions sont attendus jusqu’à minuit.
Publié: il y a 47 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 45 minutes
Rail endommagé entre Palézieux et Oron: retards et trains supprimés jusqu’à minuit. (image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
Blick_Mathilde_Jaccard.JPG
Mathilde JaccardJournaliste Blick

Le trafic ferroviaire est fortement perturbé ce samedi sur la ligne Lausanne–Fribourg, indiquent les CFF. La circulation des trains est restreinte entre Palézieux et Oron en raison d’un dégât à la voie, indiquent les CFF. Les restrictions doivent durer au moins jusqu’à 23h59. Les lignes IC1, R7 et S41 sont concernées. Des retards ainsi que des suppressions de trains sont à prévoir.

Les voyageurs circulant entre Genève-Aéroport, Genève et Lausanne d’une part, et Berne d’autre part, sont invités à passer par Bienne. Il en va de même pour les liaisons vers Basel SBB, ainsi que vers Olten, Aarau, Zürich HB, Luzern, Zofingen et Sursee.

Pour les trajets entre Genève-Aéroport, Genève, Lausanne et Payerne ou Fribourg/Freiburg, un détour via Yverdon-les-Bains est recommandé. Les passagers voyageant entre Genève-Aéroport et Zürich HB, ainsi qu’entre Lausanne et Zürich HB, doivent également transiter par Biel/Bienne.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Articles les plus lus
    Articles les plus lus