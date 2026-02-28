Un dégât à la voie perturbe la ligne CFF Lausanne–Fribourg. Des retards et des suppressions sont attendus jusqu’à minuit.

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Le trafic ferroviaire est fortement perturbé ce samedi sur la ligne Lausanne–Fribourg, indiquent les CFF. La circulation des trains est restreinte entre Palézieux et Oron en raison d’un dégât à la voie, indiquent les CFF. Les restrictions doivent durer au moins jusqu’à 23h59. Les lignes IC1, R7 et S41 sont concernées. Des retards ainsi que des suppressions de trains sont à prévoir.

Les voyageurs circulant entre Genève-Aéroport, Genève et Lausanne d’une part, et Berne d’autre part, sont invités à passer par Bienne. Il en va de même pour les liaisons vers Basel SBB, ainsi que vers Olten, Aarau, Zürich HB, Luzern, Zofingen et Sursee.

Pour les trajets entre Genève-Aéroport, Genève, Lausanne et Payerne ou Fribourg/Freiburg, un détour via Yverdon-les-Bains est recommandé. Les passagers voyageant entre Genève-Aéroport et Zürich HB, ainsi qu’entre Lausanne et Zürich HB, doivent également transiter par Biel/Bienne.