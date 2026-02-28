Le trafic ferroviaire est fortement perturbé ce samedi sur la ligne Lausanne–Fribourg, indiquent les CFF. La circulation des trains est restreinte entre Palézieux et Oron en raison d’un dégât à la voie, indiquent les CFF. Les restrictions doivent durer au moins jusqu’à 23h59. Les lignes IC1, R7 et S41 sont concernées. Des retards ainsi que des suppressions de trains sont à prévoir.
Les voyageurs circulant entre Genève-Aéroport, Genève et Lausanne d’une part, et Berne d’autre part, sont invités à passer par Bienne. Il en va de même pour les liaisons vers Basel SBB, ainsi que vers Olten, Aarau, Zürich HB, Luzern, Zofingen et Sursee.
Pour les trajets entre Genève-Aéroport, Genève, Lausanne et Payerne ou Fribourg/Freiburg, un détour via Yverdon-les-Bains est recommandé. Les passagers voyageant entre Genève-Aéroport et Zürich HB, ainsi qu’entre Lausanne et Zürich HB, doivent également transiter par Biel/Bienne.