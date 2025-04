Culture à la française? Les Romands sont deux fois plus addicts aux jeux d'argent que les Alémaniques

La Suisse romande montre une plus forte tendance à l'usage problématique des jeux d'argent. «Le Matin Dimanche» cite la loterie électronique et une culture du jeu plus ancrée comme causes possibles. Le marketing de la Loterie romande serait aussi plus agressif.