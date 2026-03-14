DE
FR

Culture à Genève
Des films sur l'Iran et sur le Soudan grands vainqueurs du FIFDH

Le FIFDH de Genève couronne «A Fox Under a Pink Moon» et «Cotton Queen». Ces films sur l'Iran et le Soudan remportent les Grands Prix, soulignant des réalités méconnues et des luttes contre le patriarcat et la colonisation.
Publié: il y a 30 minutes
Les dirigeants du Festival du film et forum sur les droits humains (FIFDH) se sont réjouis après dix jours qui ont attiré de nombreuses personnes à Genève (archives).
Photo: MARTIAL TREZZINI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La 24e édition du Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH) à Genève honore deux films sur l'Iran et le Soudan. «A Fox Under a Pink Moon» reçoit le Grand Prix du documentaire et «Cotton Queen» est lauréat du Grand prix de la fiction.

«Ce palmarès reflète la richesse des voix que le FIFDH met en avant», ont dit samedi les co-directrices éditoriales Laura Longobardi et Laila Alonso Huarte. «Ces films révèlent des réalités souvent méconnues», selon elles.

Côté documentaire, «A Fox Under a Pink Moon» montre les tentatives de fuite d'Iran pendant cinq ans de la jeune Afghane de 16 ans Soraya Akhlaghi. Réalisé par cette artiste avec le cinéaste iranien Mehrdad Oskouei, il dénonce la violence du patriarcat.

Il reçoit pour le Grand Prix 10'000 francs, offerts par la Ville et le canton de Genève, deux fois plus que «Letters from Wolf Street», de Arjun Talwar, récompensé du prix Viera de Mello. Ce documentaire polono-allemand raconte le racisme ordinaire auquel font face les migrants en Pologne.

Fin du festival dimanche

Pour la fiction, le Grand Prix doté de 10'000 francs par la Fondation Barbour va à «Cotton Queen», de Suzannah Mirghani. Le spectateur est confronté aux luttes de pouvoir et aux récits de femmes contre la colonisation dans une région cotonnière du Soudan.

Le prix Vision for Human Rights, alimenté de 5000 francs, honore de son côté «Yurlu/Country», de Yaara Bou Melhem. Ce film sans concessions cible l'impact des abus coloniaux sur le travail, la terre et le patrimoine.

Le FIFDH se termine dimanche. Plus de 200 invités des milieux artistiques, scientifiques, politiques et militants se sont mêlés aux près de 33'000 spectateurs.

Découvrez nos contenus sponsorisés
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Présenté par
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Aron Fahrni et Robin Cuche, médaillés paralympiques, se livrent
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Présenté par
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Des nectars raffinés à petit prix
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Présenté par
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
La star de la Formule 1 fait parler d'elle au «World of Racing» à Lucerne
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Articles les plus lus
    Articles les plus lus