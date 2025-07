Face à la crise, la colère gronde chez les vignerons romands

Plus de 200 vignerons romands ont lancé un mouvement de contestation (Illustration) Photo: keystone-sda.ch

Comme le dit le dicton du jour, restons positifs: «Nuages de la Sainte-Brigitte, par le soleil sont chassés vite.» Autrement dit, pas de panique si le ciel fait grise mine ce matin, le soleil ne devrait pas tarder à percer. Côté actu, comme à son habitude, Blick vous propose, avec l’appui de l’ATS, un concentré des infos suisses à retenir ce mercredi 23 juillet.

1 Les vignerons romands se mobilisent

Faisant face à une crise sans précédent, plus de 200 vignerons romands ont lancé un mouvement de protestation lundi à Gilly (VD), rapportent mercredi «ArcInfo», «Le Nouvelliste», «24 heures» et la «Tribune de Genève». Durant une heure et demie, les prises de parole, parfois teintées de colère ou de détresse, se sont succédé. Plusieurs idées ont été lancées comme l'activation de la clause de sauvegarde avec l'Union européenne pour le marché du vin, une adaptation des contingents d'importation de vins étrangers ou encore des aides cantonales. La viticulture suisse fait face à une crise aiguë, alimentée notamment par une baisse de la consommation d'alcool en Suisse, la pression de la concurrence des vins étrangers et la baisse du pouvoir d'achat des ménages suisses.

2 Remous au sommet de la police fédérale

L'actuel chef de la police judiciaire fédérale (PJF), Yanis Callendret, va reprendre dès novembre la direction de la poursuite pénale à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), affirment mercredi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». Selon les journaux, il n'a pas fait l'unanimité en interne et s'est opposé à la nouvelle directrice de l'Office fédéral de la police (fedpol), Eva Wildi-Cortés, sur des questions de direction. Le poste de chef de la PJF sera mis au concours en temps voulu, indiquent dans les journaux l'OFDF et fedpol.

3 Un supporter du Servette risque la prison

Un fan du FC Servette est jugé en procédure accélérée pour hooliganisme mercredi à Winterthour (ZH). Ce Suisse de 27 ans est accusé d'avoir lancé une torche sur les gradins de la Schützenwiese lors d'un match de coupe entre les Grenat et le club zurichois le 28 avril 2024. La proposition de jugement prévoit de condamner le Genevois à une peine privative de liberté de 32 mois, dont un an ferme. A cela devraient s'ajouter une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 francs ainsi qu'une amende.

4 Lonza dopée par l’acquisition d'un site américain

Le sous-traitant pharmaceutique bâlois Lonza publie mercredi ses résultats pour le premier semestre 2025. Les experts consultés par AWP s'attendent à une forte croissance pour l'exercice sous revue, en grande partie grâce à l'acquisition d'un important site de production de Roche à Vacaville, en Californie. Ils tablent sur un chiffre d'affaires de 3,49 milliards de francs, un Ebitda de base de 998 millions et une marge afférente de 28,5%. Quant au bénéfice net, il devrait atteindre 428 millions, selon eux.

5 L’Espagne vise une première finale d’Euro

L'équipe féminine espagnole de football, opposée à l'Allemagne, va tenter mercredi soir à Zurich de décrocher son billet pour disputer sa première finale d'un Euro. En huit confrontations entre les deux pays, la sélection allemande a remporté cinq victoires pour trois nuls. La dernière rencontre a eu lieu il y a un an aux JO de Paris. Les Allemandes l'avaient emporté 1-0 dans le match pour le bronze.