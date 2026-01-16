Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- Le numéro de la helpline pour les familles, victimes et témoins: 0848 112 117
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 40 morts, 116 blessés dont 71 Suisses
- L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
- Le co-gérant du bar et sa femme ont été entendus en qualité de prévenus. Jacques Moretti a été placé en détention préventive.
La commune de Crans-Montana admet mardi 6 janvier «un manquement» dans les contrôles de sécurité de cet établissement.
La Suisse a observé une minute de silence lors de la journée de deuil national le vendredi 9 janvier.
Le Ministère public valaisan a demandé au couple Moretti de verser 400'000 francs de caution
Le Ministre public du Valais a proposé plusieurs mesures pour Jacques et Jessica Moretti, selon le pôle enquête de la RTS.
Pour rappel, Jessica Moretti est soumise à des mesures de substitution au lieu de la détention provisoire. Le Ministère public a proposé: le port d'un bracelet électronique, l'obligation de se présenter chaque trois jours à la police – le Tribunal des mesures de contrainte a finalement décidé que ce serait tous les jours – et le versement d'une caution de 200'000 francs.
Le MP a demandé les mêmes mesures pour Jacques Moretti, excepté la détention provisoire, qui a été validée par le Tribunal des mesures de contrainte. Dans sa requête, le Ministère public estime que le montant «paraît adéquat» au vu de la situation financière du prévenu: il n'a aucun revenu pour l'instant, possède des voitures en leasing et détient des biens immobiliers soumis à des hypothèques.
Une fois la caution versée, le gérant du bar pourrait donc sortir de prison. Le Tribunal des mesures de contrainte doit encore statuer sur les cautions.
Plus de 23'000 messages dans le livre de condoléances en ligne
Plus de 23'000 messages ont été publiés dans le livre de condoléances en ligne ouvert par la Confédération après le drame de Crans-Montana. Refermé il y a une semaine, le livre reste accessible au public en ligne.
Le livre a été clos vendredi dernier après la cérémonie commémorative lors de la journée nationale de deuil, a indiqué vendredi la Chancellerie fédérale à Keystone-ATS. Depuis, il n'est plus possible d'y ajouter des messages.
Politiciens ou anonymes, de Suisse et d'ailleurs, ont laissé quelques mots pour les victimes dans ce recueil numérique, qui compte 240 pages. Chaque page comprend environ 100 messages de condoléances, avait précisé la Chancellerie fédérale à Keystone-ATS le 6 janvier.
Les condoléances du Conseil fédéral
Le président de la Confédération Guy Parmelin a notamment présenté ses condoléances au nom du gouvernement suisse, «même si aucun mot ne peut combler le vide laissé par une perte aussi soudaine et aussi brutale».
Le président du gouvernement valaisan Mathias Reynard a fait de même, soulignant que face à une telle souffrance, «les mots sont parfois le seul moyen d'exprimer sa solidarité et d'offrir un peu de réconfort. Les mots n'effacent pas le chagrin, mais l'apaisent. Ils brisent le silence, expriment l'empathie, offrent une présence».
Tous les messages ont été vérifiés
Selon la Chancellerie fédérale, «des personnes du monde entier ont envoyé des messages de sympathie, de compassion et de réconfort». Elle n'a pas tenu de statistiques à ce sujet. Un parcours des messages montre que les expéditeurs viennent de Suisse, mais aussi de France, d'Italie, de Roumanie, de Grèce, de Turquie, du Maroc, du Brésil ou encore du Canada.
Tous les messages ont été vérifiés avant leur publication. Seuls les messages réellement dédiés à la mémoire des victimes et destinés à exprimer la tristesse et la compassion des signataires sont mis en ligne, avait expliqué la Chancellerie. Et d'assurer que «la très grande majorité» des messages répond à ce critère.
Source: ATS
Le Jura interdit aussi les engins pyrotechniques à l'intérieur
Le Gouvernement jurassien va à son tour interdire les engins pyrotechniques à l’intérieur des établissements publics après le drame de Crans-Montana. Il a décidé, lors de la première séance ordinaire de la législature, de procéder aux modifications de bases légales ad hoc.
L'exécutif cantonal entend modifier l’ordonnance sur les auberges et l’ordonnance sur les spectacles et les divertissements. Un projet en ce sens lui sera «très prochainement» soumis, a indiqué vendredi la Chancellerie d'Etat. Il propose aussi la mise sur pied d’une table ronde pour tirer les leçons de l'incendie survenu en Valais.
La rencontre rassemblera l’ECA Jura, à savoir l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention, le Service de l’économie et de l’emploi (SEE), la faîtière des restaurants Gastrojura, l’Association jurassienne des communes et les autres partenaires concernés, précise le communiqué.
Seul Fribourg a opté pour un statu quo
La démarche veut réduire «autant que possible les risques» à la suite du drame vécu le 1er janvier à Crans-Montana, drame qui a causé 40 morts et fait 116 blessés. Valais, Genève et Vaud ont déjà décidé de proscrire les engins pyrotechniques dans les restaurants et bars. Fribourg a lui opté pour le statu quo, avec un suivi attentif.
Au-delà, le canton du Jura salue le travail mené par l’ECA Jura en matière de prévention. L'organisme réalise environ 1000 contrôles par année (réceptions de constructions, contrôles périodiques et administratifs, installations particulières), y compris les demandes de rapports nécessaires à l’obtention d’une patente.
Le Tessin emboîte le pas
Le gouvernement du canton du Tessin souhaite également interdire les articles pyrotechniques à l'intérieur des établissements publics. C'est ce qu'a annoncé vendredi le conseiller d'Etat Claudio Zali (Lega) devant les médias.
L'interdiction devrait être adoptée dans les deux prochaines semaines, a déclaré Clausio Zali, qui assumera lui-même la présidence de la commission cantonale de protection incendie. Le conseiller d'Etat a également annoncé des contrôles plus fréquents des établissements publics et des sanctions plus sévères.
Source: ATS
La porte de secours était condamnée et cachée par un rideau, affirme un ex-employé du «Constellation»
Un ancien serveur du «Constellation» a affirmé à la RTS qu’il n’avait pas été briefé en matière de sécurité. Il explique aussi qu’un rideau noir cachait la porte de secours. Bien qu’il admette que le panneau vert «issue de secours» était affiché au-dessus de la porte, il affirme qu'elle était condamnée.
La chaîne de télévision italienne Tg3 a diffusé les images de la caméra de surveillance du bar, capturées le jour-même de l’incendie. On y voit un meuble bloquer la porte. Selon les descriptions des propriétaires du bar, il s’agit d’une porte de service, relaie le «Corriere della Sera».
De son côté, Jacques Moretti a confirmé lors de son audition au Ministère public que la porte de service située au rez-de-chaussée était verrouillée de l’intérieur. Il dit l’avoir ouverte lui-même depuis l’extérieur et avoir découvert plusieurs corps. Il a dit ignorer pourquoi la porte était condamnée.
Stéphane Ganzer va rencontrer l'ambassadeur italien
Le conseiller d'Etat valaisan Stéphane Ganzer va rencontrer vendredi l'ambassadeur italien en Suisse, Gian Lorenzo Cornado. Les aides financières prévues par le canton du Valais en faveur des familles touchées par la tragédie de Crans-Montana figurent notamment à l'ordre du jour.
Mercredi, le Conseil d'Etat valaisan a débloqué un fonds pour les victimes de l'incendie. Un montant forfaitaire de 10'000 francs sera mis à disposition pour chaque victime hospitalisée ou décédée.
Recherche de la vérité
L'objectif de la rencontre de vendredi sera également de «réaffirmer les vives attentes de l'Italie quant à la recherche de la vérité et à la justice pour les victimes et les blessés du terrible incendie de Crans-Montana», a expliqué Gian Lorenzo Cornado à l'agence de presse italienne Ansa. La rencontre aura lieu à Sion au Département de la sécurité.
Jeudi, l'Italie a expliqué qu'elle allait proposer à la Commission européenne de se constituer partie civile après l'incendie du bar «Le Constellation». Elle veut aussi proposer une coordination à d'autres pays de l'UE dans les procédures en cours.
Source: ATS
Les cliniques de réadaptation évaluent leurs capacités d'accueil
Les cliniques de réadaptation en Suisse se préparent à éventuellement accueillir des personnes blessées dans le terrible incendie de Crans-Montana (VS) à Nouvel An. Les besoins et les capacités d'accueil font encore l'objet d'une évaluation.
Il conviendra prochainement d'établir le nombre de blessés qui auront besoin d'une réadaptation spécialisée, a indiqué la Conférence des directrices et directeurs de la santé (CDS) jeudi à Keystone-ATS. Dans l'immédiat, la priorité va aux soins aigus.
Capacités augmentées
De nombreux blessés devront ensuite recourir à une réadaptation de longue durée, pouvant s'étaler sur un ou deux ans. La CDS est en contact à ce sujet avec la Confédération, les cantons et d'autres acteurs concernés. Il s'agit notamment d'évaluer précisément les besoins, les capacités d'accueil en Suisse et la nécessité d'éventuellement recourir à une aide internationale.
Pour les grands brûlés, la Suisse dispose des deux cliniques de réadaptation de la Suva à Bellikon (AG) et à Sion (Clinique romande de réadaptation). «Les premiers patients (de Crans-Montana) sont attendus au cours des prochains jours ou des prochaines semaines», a déclaré le directeur des cliniques Suva Roberto Rossi dans un article des journaux de Tamedia paru mercredi. «Nous augmentons nos capacités de manière importante surtout dans le domaine des soins», a-t-il ajouté.
Source: ATS
La commune de Crans-Montana change de communicant
Thierry Meyer ne collabore plus avec la commune de Crans-Montana. Le mandat de l’ancien rédacteur en chef de «24 Heures» a pris fin après la conférence de presse du 7 janvier, selon une information de Keystone-ATS.
Le jour même, la commune a passé un accord avec une société vaudoise de conseil en gestion de crise. Elle peut depuis un peu plus d’une semaine, s’appuyer sur le travail de deux experts externes, afin, notamment, d’œuvrer à la question de la communication en lieu avec cette affaire.
«On s'excuse de tout»
Le 7 janvier dernier, la conférence de presse mise sur pied au Centre des congrès du Régent avait tourné à l’exercice d’équilibrisme pour le président de Crans-Montana, Nicolas Féraud. L'homme politique du Haut-Plateau avait notamment été attaqué par plusieurs journalistes italiens demandant sa démission.
A cette occasion, Nicolas Féraud n'avait pas adressé d'excuse aux victimes de l'incendie du bar «Le Constellation», au nom de la municipalité, s'attirant énormément de critiques. Trois jours plus tard, la vice-présidente Nicole Bonvin Clivaz avait pris la parole, au nom de la municipalité, lors d'une interview à la RTS. «On s'excuse de tout, de cette tragique nuit.»
Source: ATS
Les familles de victimes italiennes de Crans reçues par le pape
Le pape Léon XIV reçoit jeudi en audience au Vatican des familles de jeunes Italiens décédés dans l’incendie du Nouvel An à Crans-Montana (VS), indique l'agence de presse italienne Adnkronos. L'audience est prévue à 12h15 au Palais du Vatican. Dans la foulée, les familles seront reçues au palais Chigi, siège du gouvernement italien.
Selon les informations données le 5 janvier, six adolescents italiens âgés de 15 à 17 ans figurent parmi les 40 morts du bar Le Constellation dévasté par un terrible incendie dans la nuit de Nouvel An. Une dizaine d'Italiens figurent en outre parmi les 119 blessés.
Source: ATS
Les parents de Cyane P* contestent la relation évoquée avec la famille Moretti
Après le tragique incendie de Crans-Montana, les parents de la serveuse Cyane P* ont pris la parole par l’intermédiaire de leur avocat. Dans un communiqué, ils réfutent l’idée d’une grande proximité entre leur fille et la famille Moretti, telle qu’elle a pu être évoquée.
«La famille de Cyane – déjà submergée par la douleur immense liée à la perte de leur fille et sœur – est profondément affectée par certaines déclarations parues dans la presse, en particulier celles concernant la nature prétendue de la relation entre Cyane et le couple Moretti.» Pour rappel, Jessica Moretti avait déclaré devant le Ministère public que Cyane était pour elle «comme une petite sœur».
A plusieurs reprises, la proximité entre Cyane et les Moretti a été mise en avant. Or, selon le communiqué, celle-ci ne correspond pas à la réalité. «Cyane et le couple Moretti ne se sont jamais tutoyés. Cela ressort clairement des échanges très professionnels qu’ils ont eus, y compris le jour même de l’incendie.»
Selon les proches de la jeune femme, Cyane travaillait sans relâche, enchaînant des «journées interminables», débutant la journée au restaurant «Senso» et ne s’achevant qu’à l’aube au bar «Le Constellation». Une juridiction prud’homale a déjà été saisie.
«Elle avait le sentiment d’être exploitée», rapportent ses parents. «Peu avant sa mort, Cyane confiait à sa famille son épuisement profond, tant physique que psychique. Elle exprimait son incompréhension face à ce qu’elle percevait comme un manque d’empathie et de considération de la part de ses employeurs.»
Le Valais interdit les engins pyrotechniques à l'intérieur
Deux semaines après l'incendie de Crans-Montana, le Valais a décidé mercredi d'interdire l'usage d'engins pyrotechniques dans les établissements destinés à recevoir du public. Il va aussi octroyer une aide financière urgente aux victimes de l’incendie.
«Le Conseil d'Etat a décidé d'interdire l'usage d'engins pyrotechniques dans les établissements destinés à recevoir du public», écrit le gouvernement valaisan dans un communiqué. Le canton de Vaud avait déjà décidé la semaine dernière d'interdire de tels engins dans les établissements publics, en réaction au drame de Crans-Montana.
Le Conseil d'Etat valaisan a également débloqué un fonds pour les victimes de l'incendie. Un montant forfaitaire de 10'000 fr. sera mis à disposition pour chaque victime hospitalisée ou décédée, indique-t-il.
Un établissement vaudois pleure sept élèves
Le collège Champittet de Pully (VD) est en deuil suite à la disparition de sept élèves et anciens élèves décédés dans l'incendie de Crans-Montana. «Nous nous souviendrons de ces élèves et honorerons leur mémoire», écrit le collège dans un communiqué commémoratif.
Parmi les victimes figurent trois élèves actuels – Arthur, Nathan et Diana – et quatre anciens élèves – Alicia, Guillaume, Trystan et Noa. Au total, 40 personnes ont perdu la vie dans l'accident et 116 personnes ont été blessées, dont certaines grièvement.