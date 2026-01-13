Un restaurateur de Crans-Montana accable les Moretti dans un témoignage

Jean-Daniel Clivaz, restaurateur à Crans-Montana, a affirmé lundi dans l'émission «Quarta Reppubblica», diffusée sur la chaîne italienne Rette 4 que Jacques Moretti savait déjà, lors des travaux de rénovation du «Constellation», que la mousse fixée au plafond pouvait représenter un danger. «Je lui ai dit: 'Fais attention à ce que tu fais, attention aux matériaux que tu utilises'. Il m’a répondu calmement: 'Ne t’inquiète pas, je prends toutes les précautions nécessaires'», a-t-il affirmé.

Mardi, Jean-Daniel Clivaz a répété ses propos au quotidien «​24 Heures​». Selon lui, le les Moretti auraient réalisé les travaux en 2015 «entièrement seuls». «Nous les avons tous vus dans le village faire ces travaux. Ils ont posé cette mousse en sachant qu’ils n’avaient pas le droit de le faire», a-t-il déclaré.

Jean-Daniel Clivaz soutient également que Jessica Moretti aurait fui le bar en flammes, la caisse sous le bras, dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Il dit tenir ces informations d’un témoin oculaire, qui aurait déjà été entendu par le Ministère public valaisan. Le quotidien italien «La Repubblica» avait évoqué l’existence supposée d’une vidéo de surveillance. Sollicité par Blick, le Ministère public n’a pas répondu à propos de ces images.

Si Jacques Moretti devait s’avérer conscient du danger, l’accusation ne porterait alors plus sur un homicide par involontaire, mais sur un homicide par dol éventuel, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison.