Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 40 morts, 116 blessés dont 71 Suisses
- L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
Sorti du coma, le chef de bar du «Constellation» livre un témoignage glaçant
Gaëtan T. travaillait au «Constellation» le soir du 31 décembre. Il a ensuite lutté plusieurs jours pour survivre. Le Français, qui occupait la fonction de chef de bar, envisageait même quitter son poste, le jeune homme de 28 ans supportant mal l'admission de nombreux mineurs dans l'établissement. Par crainte d’une perte de salaire, il avait toutefois décidé de rester jusqu’aux fêtes.
Le soir du drame, Gaëtan T. se trouvait à l’étage supérieur du bar. Lorsque l’incendie s’est déclaré, il a encore tenté de porter secours aux victimes. En descendant, il a perdu connaissance. «Je me souviens des premiers cris», raconte-t-il à BFMTV. «J’ai été submergé par un sentiment de panique. Je me rappelle avoir essayé de me protéger avec mon bras pour inhaler le moins de fumée possible et de tirer une personne hors de là.»
Ses souvenirs de la catastrophe demeurent confus. «Les gens se bousculaient dans l’escalier et un embouteillage s’est formé», explique-t-il. «J’ai rapidement perdu connaissance… Tout est allé très vite. Je ne sais même pas comment je suis sorti du bar.»
Gaëtan T. ne s’est réveillé qu’une semaine plus tard dans un hôpital parisien. Il apprend qu'il a été intoxiqué par la fumée et découvre qu'il est brûlé sur 10% de son corps. «Je reconnaissais à peine ma mère, j’avais de la peine à parler.» Le jeune Français, qui a pu sortir de l'hôpital, estime que la tragédie aurait pu être évitée. Le travail au Constellation ne lui plaisait pas: il décrit un «chaos» et dit ne pas croire qu’un extincteur était disponible à l’étage.
Les enquêteurs valaisans vont rencontrer leurs homologues italiens
Selon l'ambassadeur suisse à Rome, Roberto Balzaretti, le Ministère public valaisan rencontrera le Ministère public romain à la mi-février. «La coopération entre les autorités judiciaires italiennes et suisses dans l'affaire Crans-Montana est déjà en cours», déclare Roberto Balzaretti dans une interview accordée à CH Media.
«Le Ministère public romain souhaitait avoir des rencontres techniques (...) et le Valais est d’accord pour avoir ces discussions» dit Roberto Balzaretti dans un entretien publié mercredi dans «Le Temps».
L'Italie a effectué cette requête avant même qu'une décision ne soit prise concernant la demande d'entraide judiciaire. La date de la rencontre est fixée à la mi-février. «Il ne s'agit pas d'un retard de la part de la Suisse, mais de la première date possible pour le ministère public de Rome», détaille l'ambassadeur à CH Media.
Nicolas Féraud sort (enfin) du bois: «J'assumerai ce que je devrai assumer»
Muet depuis la conférence de presse du 6 janvier où il n'avait pas adressé d'excuses pour le drame du bar «Le Constellation», le président de Crans-Montana Nicolas Féraud fait son mea culpa. Interrogé par Keystone-ATS, il se dit prêt à assumer ses responsabilités.
«Je regrette de ne pas avoir demandé pardon et formulé des excuses, au nom de la commune. Dans un contexte émotionnellement très difficile pour nous tous, j'ai commis l'erreur de privilégier la prudence pour gérer la partie officielle de cette conférence de presse, plutôt que les excuses et les émotions», a dit Nicolas Féraud.
Le chef de la diplomatie italienne charge à nouveau la justice valaisanne
S'exprimant mardi devant des journalistes à Rome, le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères italien Antonio Tajani a à nouveau émis des critiques vis-à-vis de la façon dont l'enquête sur le drame de Crans-Montana est menée. Il a aussi confirmé que l'ambassadeur en Suisse avait été rappelé pour consultation.
«Nous n'avons pas rappelé (définitivement) l'ambassadeur italien en Suisse, nous l'avons rappelé (pour consultation). C'est différent», a déclaré Antonio Tajani mardi au Quirinale, le palais de la présidence, lors d'une conversation avec des journalistes, en marge des célébrations de la Journée de la mémoire.
Tout en précisant qu'«il ne s'agit pas de ne pas respecter le principe de la présomption d'innocence», le ministre italien a déclaré que «la responsabilité des deux gérants de l'établissement est incontestable, car ils en sont les propriétaires. Ils n'avaient pas confié la gestion de l'établissement à d'autres. C'est eux qui donnaient les instructions», a-t-il poursuivi.
«Pour un événement aussi grave, qui a fait des dizaines et des dizaines de morts et plus de cent blessés, la caution ne peut pas être de 200'000 francs» a-t-il encore contesté. Selon lui, la loi prévoit même un million de francs. «On ne sait même pas qui a payé la caution. Tout cela est consternant», a déclaré Antonio Tajani.
Des enregistrements de la nuit de l’incendie ont été effacés
Les caméras privées des Moretti et les plus de 250 caméras de surveillance publiques de la commune ont été partiellement effacées, selon la «NZZ», qui s'appuie sur une lettre du commandant de police de Crans-Montana au parquet.
La police locale a récupéré les enregistrements du 1er janvier entre minuit et 6h. Mais ceux du 31 décembre, et ceux après 6h du matin le 1er janvier, ont disparu. Ils auraient été effacés une semaine après l'accident.
Violation du règlement de police
L’absence des enregistrements viole le règlement de la police municipale. Celui-ci prévoit que les données issues de la vidéosurveillance doivent être conservées à des fins d’enquête et ne peuvent pas être effacées prématurément, rapporte la «NZZ». Par ailleurs, des dispositions supplémentaires relatives aux infractions pénales prévoient des délais de conservation plus longs, qui peuvent aller jusqu'à 100 jours.
Le parquet a demandé dès le 1er janvier de récupérer les images des caméras de surveillance aux abords du «Constellation». Bien qu'il n'a pas précisé le laps de temps exact, les données n'auraient pas dû être effacées. Le 15 janvier, le parquet a demandé de nouveaux enregistrements, qui avaient été automatiquement supprimés.
On ignore encore si la police locale attendait des instructions explicites pour conserver les données plus longtemps, ou si elle a supposé – à tort – que les heures d'enregistrement vidéo recueillies la nuit de l'incendie étaient suffisantes.
La mousse acoustique semblait se détacher du plafond peu avant l'incendie
Des vidéos prises par un ancien chef barman du «Constellation», montrent que quelques jours avant l'incendie, la mousse acoustique semblait se détacher du plafond.
La RTS a diffusé ces images lundi soir dans son émission «Mise au point», que l'employé avait envoyées au gérant du bar, Jacques Moretti. On peut constater que le revêtement en mousse s'affaisse. Des queues de billard posées sur des tabourets ont été utilisées pour tenter de le recoller.
Dans des messages vocaux également obtenus par la RTS, Jacques Moretti donnait des instructions au gérant du bar.
Mauvaises conditions de travail
L'homme aurait commencé à travailler au «Constellation» début décembre. Peu après, il a voulu démissionner en raison des conditions de travail dans l'établissement et de la présence de mineurs. Craignant de ne pas être payé, il serait resté travailler pendant les fêtes, a déclaré son père à la RTS.
Il a été grièvement brûlé dans l'incendie. Il est actuellement soigné en France.
L’Italie durcit le ton face à la Suisse pour une équipe conjointe d’enquêteurs
Le gouvernement italien a exigé lundi la mise en place d'une équipe conjointe d'enquêteurs dans l'affaire de l'incendie du bar de Crans-Montana en Suisse, la nuit du nouvel an, qui a coûté la vie à 40 personnes, dont 6 Italiens.
Tant que cette condition ne sera pas remplie, Rome a prévenu que son ambassadeur en Suisse, rappelé samedi en signe de protestation contre la libération sous caution du propriétaire français du bar, ne reprendrait pas ses fonctions sur place.
La Première ministre Giorgia Meloni a reçu lundi l'ambassadeur Lorenzo Cornado, a indiqué le gouvernement italien. «Il a été décidé de subordonner le retour de l'ambassadeur en Suisse à la mise en place d'une coopération entre les autorités judiciaires des deux Etats et à la création immédiate d'une équipe d'enquête conjointe», indique le gouvernement dans un communiqué.
Au total, six jeunes Italiens ont péri dans l'incendie du bar «Le Constellation».
Qui a payé la caution de Jacques Moretti?
La nouvelle a fait le tour du monde vendredi soir: Jacques Moretti, patron du bar «Le Constellation», a retrouvé la liberté après le versement d’une caution de 200'000 francs. Une somme conséquente, qui avait déjà suscité de nombreuses interrogations peu après son incarcération.
Rapidement, il avait été mentionné qu'un ami du couple était prêt à fournir les fonds nécessaires. Mais l’identité de cet «ami anonyme» est restée mystérieuse. Selon le quotidien italien «La Repubblica», les pistes mèneraient désormais à un millionnaire genevois, qui aurait transféré la somme depuis un compte situé à Dubaï. Aucun nom n’est toutefois cité.
La justice valaisanne a examiné l’origine des fonds
Vendredi, le tribunal valaisan a confirmé avoir examiné de près le dossier. «L’origine des fonds ainsi que la nature des relations entre l’accusé et la personne ayant versé ce montant, l’un de ses proches, ont été contrôlées», a indiqué la cour dans un communiqué. Pendant ce temps, l’enquête se poursuit.
Retour au chalet, sous conditions strictes
Libéré, Jacques Moretti a regagné son chalet à Lens. Toujours selon «La Repubblica», parents, amis et employés s’y succèdent depuis sa remise en liberté.
Mais sa liberté reste étroitement encadrée. Le couple Moretti est soumis à des conditions sévères: documents d’identité confisqués et obligation de se présenter régulièrement à la police. Une situation provisoire, en attendant que la justice fasse toute la lumière sur cette affaire qui continue de faire couler beaucoup d’encre.
Des bougies auraient déjà mis le feu au plafond du «Constellation» en 2024
Sébastien Fanti, avocat de plusieurs familles de blessés dans le terrible incendie de Crans-Montana, aurait remis un dossier volumineux aux enquêteurs. Selon le journal italien «La Repubblica», il contient plus de 100 courriels de témoins et de survivants et viserait à contester la version de Jacques et Jessica Moretti qui nient toute responsabilité.
Parmi les pièces figurerait la preuve d’un incendie survenu en 2024 au bar «Le Constellation», qui aurait, lui aussi, été provoqué par des bougies incandescentes placées trop près du plafond. Si ces éléments étaient avérés, les Moretti ne pourraient plus soutenir qu’ils ignoraient les risques. Ils s’exposeraient en outre à une peine de prison nettement plus lourde.
Vendredi, la chaîne française BFMTVa diffusé une nouvelle vidéo de la nuit du drame. La séquence montre des employés du bar, ainsi que Jessica Moretti, faire la chenille en portant des bouteilles de champagne dotées de bougies incandescentes, alors que le plafond de l'établissement est déjà en flammes.
La cogérante de l'établissement avait pourtant assuré aux enquêteurs ne disposer d’aucune image de la catastrophe et être immédiatement sortie pour donner l’alerte.
Guy Parmelin justifie la libération de Jacques Moretti face à l'Italie
Samedi, en marge de la réunion des délégués de l'Union démocratique du centre (UDC) à Näfels, dans le canton de Glaris, le conseiller fédéral Guy Parmelin a réagi aux accusations de l'Italie. «Nous comprenons l'indignation», a-t-il déclaré. «Nos procédures en Suisse ne sont pas les mêmes qu'en Italie.»
Le principe de séparation des pouvoirs «doit être respecté», a déclaré Guy Parmelin. La justice doit désormais mener l'enquête en toute transparence. «Si des erreurs ont été commises, des sanctions doivent être appliquées.» Guy Parmelin a déclaré avoir été personnellement en contact avec Giorgia Meloni, sans donner plus de détails. En parallèle, les responsables politiques doivent examiner comment apporter au mieux leur soutien aux familles des victimes.
Ignazio Cassis répond à l'indignation de l'Italie
Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis a assuré samedi à son homologue italien Antonio Tajani que la Suisse «veut de la clarté» sur l'incendie de Crans-Montana. «Nous suivons attentivement les travaux de la justice valaisanne», a-t-il écrit sur X. Les autorités transalpines ont vivement réagi à la décision de lever la détention provisoire du propriétaire du bar «Le Constellation», Jacques Moretti. «Nous comprenons leur douleur, parce qu'elle est aussi notre douleur», assure le Tessinois.
«Comme l'Italie, la Suisse pleure les 40 victimes et les nombreux blessés de la tragédie de Crans-Montana», a-t-il ajouté. Lors de leur entretien, Ignazio Cassis et Antonio Tajani ont réitéré la volonté de la Suisse et de l'Italie de «se soutenir mutuellement», a-t-il dit. Un peu plus tôt, Antonio Tajani avait indiqué lors d'une conférence de presse avoir «longuement discuté» avec Ignazio Cassis et lui avoir fait part de la «profonde indignation du peuple italien» face à la décision de la justice valaisanne.
«Inacceptable»
Selon lui, le ministère public valaisan «est responsable d'une enquête qui présente des lacunes à tous les niveaux. Elle a démarré tardivement et a permis aux deux principaux responsables de tenter de s'enfuir, de polluer les preuves et d'accuser d'autres personnes de responsabilités qui leur incombent», a-t-il accusé.
Antonio Tajani a jugé «inacceptable» la décision de remettre en liberté Jacques Moretti, «une personne qui est objectivement responsable de ce qui s'est produit». On ne peut pas compenser la mort de tant de personnes par une caution de 200'000 francs, a-t-il poursuivi.
«La cheffe du gouvernement (Giorgia Meloni) et moi-mêmes sommes indignés, non seulement en tant que membres du gouvernement italien, mais aussi en tant que parents et grands-parents», a-t-il dit devant la presse. Le chef de la diplomatie transalpine a demandé à la justice suisse d'accélérer la procédure pénale. «Les sentiments du peuple italien ne doivent pas être blessés de cette manière», a-t-il conclu.
