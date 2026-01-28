Sorti du coma, le chef de bar du «Constellation» livre un témoignage glaçant

Gaëtan T. travaillait au «Constellation» le soir du 31 décembre. Il a ensuite lutté plusieurs jours pour survivre. Le Français, qui occupait la fonction de chef de bar, envisageait même quitter son poste, le jeune homme de 28 ans supportant mal l'admission de nombreux mineurs dans l'établissement. Par crainte d’une perte de salaire, il avait toutefois décidé de rester jusqu’aux fêtes.

Le soir du drame, Gaëtan T. se trouvait à l’étage supérieur du bar. Lorsque l’incendie s’est déclaré, il a encore tenté de porter secours aux victimes. En descendant, il a perdu connaissance. «Je me souviens des premiers cris», raconte-t-il à BFMTV. «J’ai été submergé par un sentiment de panique. Je me rappelle avoir essayé de me protéger avec mon bras pour inhaler le moins de fumée possible et de tirer une personne hors de là.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Ses souvenirs de la catastrophe demeurent confus. «Les gens se bousculaient dans l’escalier et un embouteillage s’est formé», explique-t-il. «J’ai rapidement perdu connaissance… Tout est allé très vite. Je ne sais même pas comment je suis sorti du bar.»

Gaëtan T. ne s’est réveillé qu’une semaine plus tard dans un hôpital parisien. Il apprend qu'il a été intoxiqué par la fumée et découvre qu'il est brûlé sur 10% de son corps. «Je reconnaissais à peine ma mère, j’avais de la peine à parler.» Le jeune Français, qui a pu sortir de l'hôpital, estime que la tragédie aurait pu être évitée. Le travail au Constellation ne lui plaisait pas: il décrit un «chaos» et dit ne pas croire qu’un extincteur était disponible à l’étage.