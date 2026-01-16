L'incendie de Crans-Montana s'invite dans le débat sur les feux d'artifice

L'incendie de Crans-Montana aura des conséquences sur le débat sur l'interdiction des feux d'artifice. La commission de la science et de la culture du Conseil des Etats souhaite élargir l'interdiction à d'autres engins pyrotechniques.

L'initiative populaire, déposée par des organisations de protection des animaux, demande une plus grande protection des personnes, des animaux et de l'environnement contre le bruit et les émissions causés par les feux d’artifice. Toutes les catégories d'engins pyrotechniques devraient être interdites. Le contre-projet suit le même but. Toutefois, les engins pyrotechniques, tels que les cierges magiques, ne sont pour l’instant pas inclus explicitement dans celui-ci.

Coordination avec les cantons

Aux yeux de la commission, les questions soulevées par la catastrophe de Crans-Montana doivent être examinées, indiquent vendredi les services du Parlement. Elle a chargé l'administration fédérale de clarifier cette question.

L'administration devra également étudier de quelle manière soutenir judicieusement l’action des cantons sans limiter la marge de manœuvre leur permettant de mettre en place des solutions pertinentes et adaptées aux conditions régionales. Cette démarche devra s’effectuer en étroite coordination avec les cantons. Le projet devrait être débattu lors de la session d’été.

Source: ATS