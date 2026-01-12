Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- Le numéro de la helpline pour les familles, victimes et témoins: 0848 112 117
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 40 morts, 116 blessés dont 71 Suisses
- L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
- Le co-gérant du bar et sa femme ont été entendus en qualité de prévenus. Jacques Moretti a été placé en détention préventive.
La commune de Crans-Montana admet mardi 6 janvier «un manquement» dans les contrôles de sécurité de cet établissement.
La Suisse a observé une minute de silence lors de la journée de deuil national le vendredi 9 janvier.
Une plainte a été déposée contre «Charlie Hebdo»
Une caricature publiée dans le journal satirique «Charlie Hebdo» a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux ce weekend. Le dessin, qui fait référence aux victimes de l'incendie de Crans-Montana, fait désormais l'objet d'une plainte pénale auprès de la justice valaisanne, selon «Le Nouvelliste».
D'après les informations du média valaisan, la plainte aurait été déposée par l'écrivaine Béatrice Riand et l'avocat Stéphane Riand. Les plaignants estiment que la publication relève de l'article 135 du Code pénal, qui punit la production et la diffusion de contenus violents qui portent gravement atteinte à la dignité humaine. Les peines encourues sont alourdies s'il s'agit d'actes de violence réels contre des mineurs.
«Le Constellation» aurait abrité un bar caché surnommé «Le Clandestin»
Selon une enquête de la SRF, un second bar, dissimulé, aurait existé au sein même du «Constellation». Baptisé «Le Clandestin», il se serait trouvé à l’arrière du sous-sol, à proximité d'une porte attenante à l’espace fumeurs. On ignore toutefois si cette partie était ouverte dans la nuit du Nouvel-An.
Les plans de construction de l’établissement ne sont pas accessibles au public. En revanche, des images de ce bar qualifiée de « caché» ou «sulfureux» ont circulé sur les réseaux sociaux, notamment sur X, ainsi que sur la plateforme Tripadvisor.
Jacques Moretti saura en début de semaine s'il reste en prison
Arrêté vendredi par le Ministère public, Jacques Moretti, le propriétaire du «Constellation» saura en début de semaine s'il restera ou non en prison.
Selon le journal «Le Temps», le Tribunal des mesures de contrainte du Valais doit se prononcer en début de semaine sur la demande de détention provisoire déposée par le parquet. Cette requête émane de la procureure générale adjointe Catherine Seppey, qui évoque un risque de fuite concret.
Source: «Le Temps»
L'état du chef de bar qui dénonçait des manquements au «Constellation» s'améliore
Gaëtan, le chef de bar du «Constellation», est hospitalisé depuis dix jours après avoir été grièvement blessé dans l'incendie du Nouvelle. Dimanche, l'avocat du Français de 28 ans a donné de ses nouvelles sur BFMTV, assurant que l'état de son client s'était amélioré.
«Son état de santé s’améliore très lentement. Il a ouvert un œil et reprend peu à peu conscience. C’est rassurant.», a déclaré son avocat, Jean-Claude Giudicelli. «Ses parents, à son chevet, ont essayé de lui parler, mais son état ne lui permet pas de converser, même sur des sujets insignifiants.» Malgré tout, Gaëtan a esquissé un sourire.
Une cagnotte en ligne lancée pour le jeune homme a déjà permis de récolter 14'000 €. Gaëtan travaillait au bar le soir du drame. Selon son avocat, il avait souvent critiqué l’établissement. «Fort d’une longue expérience dans le secteur, il s’est rapidement rendu compte que la gestion de ce commerce était catastrophique, tant en termes de sécurité que de fréquentation.»
Gaëtan voulait démissionner, mais il aurait été persuadé de rester jusqu'à la fin de l'année. «C'est le directeur général qui a trouvé les mots justes, surtout compte tenu de la période de l'année, pour le convaincre de rester au moins jusqu'à la fin des fêtes »
Un jeune patient italien transféré de Zurich en Italie
Un patient italien, blessé dans l'incendie du Nouvel An à Crans-Montana, a été transféré dimanche de Zurich à l'hôpital Niguarda, près de Milan. Le jeune homme de 16 ans souffre de brûlures sur plus de 50% de son corps et de lésions causées par l'inhalation de fumées toxiques.
L'hôpital de Niguarda accueille désormais douze patients blessés dans la tragédie en Valais, selon l'agence de presse italienne Adnkronos. Les agences italiennes avaient dans l'après-midi annoncé le vol d'un hélicoptère de l'Agence régionale d'urgence et de secours (AREU) décollant de la base de Bergame (I) pour Zurich, avec une équipe médicale à bord.
«Nous avons reçu l'accord des médecins suisses pour le transfert du jeune Milanais et les conditions météorologiques offrent une fenêtre pour le voyage», avait indiqué Guido Bertolaso, conseiller régional lombard chargé des affaires sociales.
Source: ATS
Mathias Reynard fustige «l'arrogance de certains médias alémaniques»
Revenant à la recherche des responsabilités dans le drame de Crans-Montana, le président du Gouvernement valaisan Mathias Reynard a rappelé dimanche au «19h30» de la RTS que ce sera le travail de la justice de les établir. «Mais des mesures devront aussi être prises à tous les échelons politiques», a-t-il dit.
Le canton du Valais et en particulier la justice valaisanne sont sous les feux des médias suisses et internationaux tandis que les critiques fusent de toute part. Le ministre valaisan a égratigné l'attitude de quelques-uns d'entre eux en parlant d'«arrogance de certains médias alémaniques».
Source: ATS
Parmi les blessés, 80 sont encore hospitalisés
Quatre-vingts blessés sont encore hospitalisés dans les hôpitaux en Suisse et à l'étranger, a dit Mathias Reynard conseiller d'Etat valaisan au 19h30 de la RTS. Dix d'entre eux sont dans les structures de santé valaisannes.
Pour les familles et les personnes touchées par le drame, une ligne téléphonique d'aide devrait être lancée et des aides financières directes octroyées, a-t-il annoncé.
Source: ATS
Enquête, prêt Covid et Maserati: Le couple Moretti au coeur de nouvelles révélations
Alors que les investigations contre le couple de gérants du «Constellation» Jacques et Jessica Moretti se poursuivent, une nouvelle salve d'éléments sur leur passé émerge. Si les antécédents judiciaires de Jacques Moretti en France étaient déjà connus, on apprend désormais que le couple aurait aussi attiré l’attention de la justice valaisanne, sans toutefois que cela n'aboutisse à une condamnation, selon des révélations de la «SonntagsZeitung».
Dès 2020, les autorités valaisannes auraient examiné de près la situation du couple, à la suite de la contraction d’un prêt Covid auprès de la Confédération. Au mois de mars 2020, les gérants du bar auraient ainsi touché 75’500 francs, soit environ 10% de leur chiffre d’affaires. Peu après, ils auraient acheté une Maserati pour un peu plus de 33’000 francs. Cette voiture serait venue compléter une flotte déjà luxueuse comprenant notamment une Mercedes-AMG, une Bentley et un Porsche Cayenne.
L'achat ne serait pas passé inaperçu. La Banque cantonale du Valais aurait notamment signalé la transaction à la justice, déclenchant une enquête sur un possible usage abusif du prêt Covid. Environ un an plus tard, la procédure aurait finalement été classée, car les autorités auraient conclu à l’absence d’infraction, le véhicule ayant été enregistré comme voiture de fonction de l’établissement et non à titre privé.
Le patron avait fait des tests avec les bougies et la mousse
Des extraits de procès verbaux de l'audition du patron du «Constellation» ont été diffusés samedi par plusieurs médias. Leur authenticité a été confirmée à l'AFP par des sources proches du dossier. Le propriétaire revient notamment sur les bougies étincelantes qui seraient à l'origine de la tragédie.
«Ça fait dix ans que nous faisons cela, il n'y avait jamais eu de soucis», a assuré le propriétaire. Selon lui, il «n'est pas impossible que ces bougies aient causé l'incendie», mais il estime qu'il «doit y avoir quelque chose d'autre». Ces bougies «n'étaient pas assez puissantes pour enflammer la mousse acoustique. J'avais fait des tests», a-t-il soutenu. La nature de cette mousse antibruit posée au plafond du sous-sol est notamment scrutée par les enquêteurs.
Il s'est également exprimé sur la présence de nombreux jeunes de moins de 16 ans. L'établissement avait «interdiction d'accepter des personnes de moins de 16 ans» et que les clients de 16 à 18 ans devaient «être accompagnés d'un majeur», a-t-il expliqué. Il a assuré avoir donné ces «consignes» au personnel de sécurité, mais a reconnu qu'«il n'est pas impossible qu'il y ait eu des dysfonctionnements».
Source: AFP
Un dessin de Charlie Hebdo suscite l'indignation
Une caricature de l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo suscite à nouveau la polémique. Le dessinateur Eric Salch a choisi la tragédie du Nouvel An à Crans-Montana, où 40 personnes ont péri dans l'incendie d'un bar.
«Le dessin du jour», publié vendredi, croque deux skieurs, accompagnés de l'inscription «Les brûlés font du ski» et, plus bas, «La comédie de l'année», en référence au film comique de 1979 «Les Bronzés font du ski».
Cette illustration, publiée pendant la journée de deuil national décrétée en Suisse pour rendre hommage aux 40 jeunes tués et 117 blessés de Crans-Montana, a déclenché les protestations de plusieurs internautes, comme en témoignent les dizaines de commentaires indignés sur Instagram et X.
Parmi eux, une jeune femme devenue célèbre en France sur les réseaux sociaux, qui, adolescente, avait été victime de graves brûlures lors d'un accident survenu pendant une fête de carnaval: «Ce n'est pas de l'humour. C'est une violence supplémentaire. La limite a été dépassée et le dire ne signifie pas censurer. Cela signifie rappeler qu'il existe une chose qui s'appelle la DÉCENCE», commente-t-elle.
Source: ATS
Une nouvelle vidéo promotionnelle refait surface
Une nouvelle vidéo promotionnelle du bar «Le Constellation», qui avait été supprimée, a refait surface. La «Weltwoche» l'a publiée sur son compte Instagram.
Les images montrent des scènes endiablées. On y voit des bouteilles de champagne avec des cierges magiques. Plusieurs personnes ont même ces engins pyrotechniques allumés dans la bouche. Ces feux d'artifice sont soupçonnés d'être à l'origine du dramatique incendie lors de la Saint-Sylvestre.
RECTIFICATIF: La porte verrouillée de l'intérieur se trouvait au rez-de-chaussée
Nous avons diffusé une information de la RTS selon laquelle le patron du bar aurait confirmé lors de l'enquête que la porte de secours du sous-sol avait été verrouillée de l'intérieur. Or cette information était erronnée. La RTS a diffusé un rectificatif pour annoncer qu'il s'agissait d'une porte de service au rez-de-chaussée et non de la porte de secours.