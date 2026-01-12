L'état du chef de bar qui dénonçait des manquements au «Constellation» s'améliore

Gaëtan, le chef de bar du «Constellation», est hospitalisé depuis dix jours après avoir été grièvement blessé dans l'incendie du Nouvelle. Dimanche, l'avocat du Français de 28 ans a donné de ses nouvelles sur BFMTV, assurant que l'état de son client s'était amélioré.

«Son état de santé s’améliore très lentement. Il a ouvert un œil et reprend peu à peu conscience. C’est rassurant.», a déclaré son avocat, Jean-Claude Giudicelli. «Ses parents, à son chevet, ont essayé de lui parler, mais son état ne lui permet pas de converser, même sur des sujets insignifiants.» Malgré tout, Gaëtan a esquissé un sourire.

Une cagnotte en ligne lancée pour le jeune homme a déjà permis de récolter 14'000 €. Gaëtan travaillait au bar le soir du drame. Selon son avocat, il avait souvent critiqué l’établissement. «Fort d’une longue expérience dans le secteur, il s’est rapidement rendu compte que la gestion de ce commerce était catastrophique, tant en termes de sécurité que de fréquentation.»

Gaëtan voulait démissionner, mais il aurait été persuadé de rester jusqu'à la fin de l'année. «C'est le directeur général qui a trouvé les mots justes, surtout compte tenu de la période de l'année, pour le convaincre de rester au moins jusqu'à la fin des fêtes »