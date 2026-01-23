Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 40 morts, 116 blessés dont 71 Suisses
- L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
Guy Parmelin rencontre les familles des victimes de l'incendie
Le président de la Confédération Guy Parmelin a rencontré vendredi les proches des victimes italiennes de l'incendie de Crans-Montana (VS). Il a promis une "transparence totale pour comprendre ce qui s'est passé".
«Nous ne laisserons personne au bord du chemin», a ajouté le Vaudois dans une interview à la RTS. Les proches veulent obtenir justice et s'assurer que les procédures se déroulent correctement. De plus, un accompagnement de longue haleine sera nécessaire, a-t-il dit.
La question de l'indemnisation et de la réparation a été au cœur des discussions. L'Italie demande que la Confédération prenne la direction générale du dossier et que toutes les victimes soient traitées de manière égale. M. Parmelin a expliqué que les familles étaient accompagnées par des avocats et que l'Office fédéral de la justice (OFJ) allait désormais coordonner les aspects juridiques, en particulier l'application de la loi sur l'aide aux victimes (LAVI).
L'OFJ devra notamment examiner, avec les instances compétentes, s'il y a des lacunes et analyser comment les combler, a souligné M. Parmelin. En effet, des coûts et des obstacles apparaissent avant même la fin d'un processus.
Source: ATS
Jacques Moretti va sortir de prison
Jacques Moretti peut sortir de prison. Le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a annoncé vendredi la levée de la détention provisoire du propriétaire du bar «Le Constellation» à Crans-Montana qui a pris feu la nuit du Nouvel An, faisant 40 morts et 116 blessés,
Ce dernier a fixé la caution à 200'000 francs, «montant articulé par le Ministère public et que le tribunal a jugé adéquat et dissuasif», indique vendredi en fin de journée le TMC. La somme a été versée ce jour sur le compte du Ministère public, est-il précisé.
«En lieu et place de la détention provisoire, le TMC (...) a ordonné les mesures de substitution suivantes, destinées à contrer le risque de fuite présenté par le prévenu», ajoute l'instance. «Il s'agit des mesures classiques consistant en l'interdiction de quitter le territoire helvétique, l'obligation de déposer tous ses documents d'identité et de séjour auprès du Ministère public, l'obligation de se présenter quotidiennement auprès d’un poste de police et donc l'obligation de verser des sûretés.»
Source: ATS
Vers une interdiction nationale des engins pyrotechniques à l'intérieur
Les articles pyrotechniques devraient être immédiatement interdits dans les locaux recevant du public en Suisse. Le comité directeur de l'Autorité intercantonale des entraves techniques au commerce (AIET) soumettra une demande en ce sens lors de son assemblée plénière le 6 mars. Les catégories d'engins pyrotechniques d'ores et déjà soumises à autorisation ne sont pas concernées par cette interdiction, précise vendredi l'AIET dans un communiqué.
Les prescriptions suisses de protection incendie étaient en cours de révision totale au moment du drame de Crans-Montana, qui avait entraîné la mise en pause de ces travaux. Le comité directeur de l'AIET s'est penché vendredi sur la suite de cette procédure.
Outre les premières conclusions qui ont pu être tirées de l'incendie de Crans-Montana, près de 11'000 contributions ont été reçues dans le cadre de la consultation technique, qui s'est achevée le 11 janvier, écrit l'AIET. Et d'ajouter que ces deux points devront être «étudiés avec rigueur» et «soigneusement intégrés» dans les prescriptions révisées. Leur entrée en vigueur sera différée, vraisemblablement à l'automne 2027, prévoit l'autorité.
De nouvelles images montrent le début du feu dans «Le Constellation»
Il y a environ trois semaines, un incendie a ravagé le bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS). L'enquête bat toujours son plein. La chaîne française BFMTV dispose désormais de nouvelles images prises peu après le début de l'incendie.
Sur la vidéo, qui aurait été filmée par un jeune client âgé de 15 ans, on voit plusieurs employés – dont Jessica Moretti – transporter des bouteilles de champagne auxquelles sont attachées des bougies étincelantes. Ils ne semblent pas remarquer que les flammes se répandent déjà au plafond.
Le journaliste de BFMTV Maxime Brandstaetter décrit ce moment comme «décisif», car ces 35 secondes auraient peut-être permis de contenir l'incendie, ou de fuir.
Le Parquet valaisan refuse un procureur extraordinaire pour le drame de Crans-Montana
Un procureur extraordinaire ne sera pas nommé pour enquêter sur la tragédie de Crans-Montana. Le Ministère public valaisan, qui poursuit son instruction, l'a annoncé vendredi matin.
«Le bureau a estimé qu'il n'y a aucune raison, ni objective ni juridique, qui justifie la nomination d'un procureur extraordinaire», écrit le Ministère public dans un communiqué, signé par la procureure générale Beatrice Pilloud. Le Parquet précise que le bureau s'est réuni le 19 janvier pour statuer sur cette requête, émanant de plusieurs avocats des familles des victimes.
Source: ATS
Une victime de 15 ans s'est réveillée après 22 jours de coma
Les victimes du terrible incendie de Crans-Montana reprennent peu à peu conscience. Nombre d'entre elles sont encore grièvement blessées et doivent se battre pour survivre. Mais chaque petit progrès leur redonne espoir, ainsi qu'à leurs familles.
Elsa R.*, une jeune Italienne de 15 ans, s'est réveillée après 22 jours de coma artificiel. Selon le Corriere della Sera, elle souffrait de brûlures sur plus de 60 % de son corps. Une troisième opération de l'intestin est prévue, car ses intestins ne fonctionnent toujours pas correctement, a déclaré son père au journal.
Vague de soutien
L'adolescente de 15 ans, hospitalisée à Zurich, se bat pour survivre. Son pronostic reste incertain. Mais lorsqu'elle a ouvert les yeux, elle a reconnu ses parents. «Pour sa mère et moi, ce fut un moment bouleversant. Inimaginable», a confié le père au Corriere della Sera.
Les camarades de classe d'Elsa ont également été très touchés par cette nouvelle encourageante. Ils lui ont témoigné leur soutien sur les réseaux sociaux: «Ne perds pas espoir.» Mais le chemin est encore long, souligne le père d'Elsa: «C'est une étape importante, mais le parcours sera long et difficile, et elle en prend de plus en plus conscience.»
Minute de silence du Grand Conseil genevois
En ouverture de la première session de l'année, le Grand Conseil genevois a observé jeudi soir une minute de silence en hommage aux victimes du drame de Crans-Montana. Le geste visait aussi à marquer sa reconnaissance pour les secouristes.
«Au nom du Grand Conseil, je présente nos condoléances émues et notre vive sympathie aux victimes et aux familles touchées par l'incendie survenu le 1er janvier», a déclaré sa présidente Ana Roch. Et de relever «l'élan de sympathie» qui «a largement dépassé les frontières cantonales valaisannes, avec des actes de solidarité concrets dans toute l'Europe.»
Ana Roch a salué «l'engagement des services de secours, mais aussi l'intervention des jeunes qui se trouvaient sur place et qui n'ont écouté que leur courage pour venir en aide aux personnes en difficulté.» Remerciant également les soignants pour leur implication «dès les premiers instants», elle a relevé que «ce type de blessures va demander un accompagnement de longue durée.»
Source: ATS
Jessica Moretti a été auditionnée durant toute la journée
Les propriétaires du bar «Le Constellation» à Crans-Montana ont passé leur journée de mercredi dans les bureaux du Ministère public valaisan à Sierre. Un jour après son mari, c'est Jessica Moretti qui a été entendue sur les faits.
Durant près de 10h45, soit jusqu'à 19h15, l'épouse de Jacques Moretti s'est retrouvée sous le feu des questions du Ministère public, a constaté un photographe de Keystone-ATS. Pour la première fois en qualité de prévenue, Jessica Moretti a dû donner sa version sur le déroulé de cette nuit tragique. Comme la veille alors qu'ils étaient une quarantaine, environ 30 avocats de victimes suisses ou étrangères ont assisté à l'interrogatoire qui est mené par le pool de procureures en charge de l'affaire.
D'autres audiences prévues
Jessica Moretti était arrivée vers 08h30, à pied, en compagnie de ses défenseurs, Mes Yaël Hayat et Nicola Meier, a constaté un photographe de Keystone-ATS. Son mari avait gagné le Ministère public aux alentours de 08h05, en fourgon pénitentiaire depuis la prison des Iles à Sion.
Au terme de la journée d'audience, ni la ressortissante française, ni ses avocats, ni l'une des membres du pool de procureures en charge de l'affaire n'ont pris la parole devant le parterre de journalistes et de photographes présents au pied des escaliers du MP.
D'autres audiences concernant les époux Moretti sont prévues à une date qui n'a pas pour l'heure pas été communiquée. «Je veux pouvoir poser toutes mes questions, afin de donner des réponses aux interrogations que mes clients m’ont posées», a souligné, au terme de l'audition, Me Romain Jordan, avocat conseil dans cette affaire. «Il reste beaucoup de points à traiter», a-t-il déclaré à Keystone-ATS.
«Audience insuffisamment sereine»
Pour l'avocat genevois, «d’autres responsabilités doivent être élucidées rapidement au stade de la mise en prévention. C’est aussi dans l’intérêt de l’enquête que toutes les personnes soient sur le banc des prévenus, y compris pour qu’elles puissent aussi se défendre.» De son côté, l'avocat vaudois Gilles-Antoine Hofstetter a parlé «d'une audience un peu crispante, insuffisamment sereine. J'espère qu'à l'avenir que les échanges seront plus cordiaux et constructifs.»
Jacques Moretti dans l'attente
Placé en détention provisoire depuis le 9 janvier à la suite de sa première audition par le MP, Jacques Moretti espère, de son côté, quitter la prison des Iles à Sion, cette semaine. Une demande en ce sens a été formulée au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais, en début de semaine.
Sa décision sera connue rapidement. Le ressortissant corse souhaite bénéficier, comme son épouse, de mesures de substitution à la détention provisoire, moyennant le versement d'une caution d'un montant de 200'000 francs. Selon un bilan toujours provisoire, l'incendie du bar «Le Constellation» a fait 40 morts et 116 blessés.
«Je ne suis pas responsable, ce n’est pas ma faute. J’ai fait tout ce qui était nécessaire»
Jacques Moretti aurait rejeté toute responsabilité après l’incendie qui a ravagé son bar «Le Constellation». «Je ne suis pas responsable, ce n’est pas ma faute. J’ai fait tout ce qui était nécessaire en matière de sécurité», aurait-il affirmé à l’issue de près de dix heures d’interrogatoire, selon le «Corriere della Sera», qui cite des avocats de victimes.
Il renvoie les négligences à d’autres acteurs. «Je n’aurais pas pu imaginer cela… tous les contrôles effectués se sont déroulés sans problème», aurait-il déclaré, mettant en cause la commune. Le «spectacle» de bougies serait, selon lui, le fait de ses employés: «Ce sont eux qui ont fait cela, ce n’était pas mon initiative, mais je ne l’ai jamais interdit non plus.» Il attribue également à des tiers la responsabilité des portes bloquées ou verrouillées.
Il est aussi revenu sur la chaise qui bloquait la sortie de secours. Selon lui, ce serait un client qui l'aurait placée là la veille.
«Nous sommes aussi victimes»
Une autre déclaration a suscité de vives réactions: «Nous sommes aussi victimes de ce qui s’est passé», a-t-il dit, tout en précisant que lui et son épouse ne le sont «pas au même titre que les morts et les blessés».
Parallèlement, les juges se penchent sur la situation financière du couple. Au 31 décembre, le compte UBS de Jacques Moretti ne contenait que 493 francs, tandis que la maison familiale est grevée d’hypothèques dépassant 1,34 million de francs. Selon le quotidien italien, la caution de 200'000 francs pour Jessica Moretti aurait déjà été versée. Une décision pourrait intervenir dès aujourd’hui.
Manquements au «Constellation»: les autorités alertées depuis des années
Quinze jours après la conférence de presse du 6 janvier de la commune de Crans-Montana, de nouveaux éléments permettent de mieux comprendre les contrôles menés par le préposé à la sécurité au bar «Le Constellation». Les autorités étaient informées de plusieurs manquements imputés au gérant depuis 2018.
Le bar «Le Constellation» a bien fait l’objet de trois contrôles, en 2016, 2018 et 2019. «Toutefois, seule la véranda a été vérifiée en 2016 (ndlr: par l’ancienne commune de Chermignon)», précise la RTS mardi soir dans l’émission Forum.
Jacques Moretti a été entendu toute la journée sur le drame de Crans-Montana
Les propriétaires français du bar incendié la nuit du Nouvel An à Crans-Montana ont été de nouveau auditionnés mardi par le Ministère public du canton du Valais. Leur interrogatoire aura duré toute la journée.
Jacques et Jessica Moretti sont arrivés séparément, lui en fourgon pénitentiaire et elle au côté de ses deux avocats au siège du ministère public à Sion.
Arrivés à 8h30, les époux soupçonnés «d'homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d'incendie par négligence» après le drame qui a fait 40 morts et 116 blessés ont été entendus jusqu'en toute fin d'après-midi en présence de leurs mandants et d'une trentaine d'avocats des victimes.
Un jour chacun
Il s'est agi de leur deuxième audition depuis l'ouverture d'une instruction pénale à leur encontre, la première vécue en qualité de prévenus. Formellement, c'est Jacques Moretti qui a été interrogé, mardi, notamment par plusieurs des procureures en charge de l'affaire. Demain, mercredi, ce sera au tour de son épouse de se retrouver sous le feu des questions.
A contrario de son premier interrogatoire où il avait été interrogé sur sa situation personnelle, Jacques Moretti a dû, cette fois-ci, répondre à des questions liées à l'incendie du bar «Le Constellation».
Alors que Jessica Moretti reste libre sous mesures de contrainte, son mari a été placé en détention provisoire le 9 janvier. Il espère pouvoir bénéficier du même statut, moyennant le versement d'une caution d'un montant de 200'000 francs. Cette décision doit revenir au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais qui n'a pas encore tranché la question.
Source: ATS
L'Hôpital du Valais décide de reporter des opérations non-urgentes
Le Centre hospitalier du Valais romand (CHVR) a décidé de reporter certaines opérations non urgentes, bien que programmées. En cause, une surcharge de ses services.
«La tendance à la hausse de l’occupation de ses lits s’est poursuivie ces derniers jours et le CHVR a atteint sa pleine capacité sur plusieurs de ses sites hospitaliers», souligne-t-il, dans un communiqué diffusé mardi.
«Fonctionner à flux tendu»
La surcharge actuelle semble principalement due à la persistance des maladies hivernales et à manque de solutions de placement disponibles en aval, notamment dans les EMS, avec des patients qui occupent des lits d’attente à l’hôpital.
L’institution dit «fonctionner à flux tendu depuis quelques semaines et si des opérations ont dû être reportées en début d’année pour prendre en charge les blessés du drame de Crans-Montana, leur présence ne pèse plus aujourd’hui de manière significative sur l'activité de l'hôpital.» Cette situation a déjà contraint le CHVR à reporter certaines opérations non urgentes et cette mesure pourrait se prolonger durant plusieurs prochaines semaines.
Source: ATS