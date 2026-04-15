«Elle veut rentrer»: le calvaire d'une Suissesse hospitalisée à l'étranger

Quatre-vingt-dix jours le terrible incendie de Crans-Montana, plusieurs victimes sont toujours hospitalisées, parmi lesquelles Anaïs, 19 ans, brûlée sur près de 70% de la surface du corps. Sa mère, Julie, est revenue mercredi au micro de ​la Matinale de la RTS​ sur le combat de sa fille. Après un passage par Berne, cette dernière été transférée à Hanovre, en Allemagne, pour y être soignée. «Médicalement parlant, elle est stable aujourd'hui, mais les deux mains ont été très brûlées, elle ne peut pas les utiliser.»

Depuis le drame, Julie a loué une chambre d’hôtel à proximité de l’hôpital pour rester auprès de sa fille. Mais l’éloignement de la Suisse, la barrière de la langue à l’hôpital et l’absence de soutien psychologique en français compliquent la situation. «Elle se se vraiment isolée. Au-delà des douleurs, au-delà du fait qu'elle réalise que sa vie ne sera pas comme elle l'avait voulu, elle se sent seule. Elle veut retrouver ses amis, sa famille, et rentrer.»

Depuis le 10 mars, son état est jugé suffisamment stable pour un transfert en Suisse. Pourtant, malgré plusieurs évocations par le CHUV d'un rapatriement «dans les prochains jours», rien n’a encore été mis en place. L'intervention prévue pour sa fille a par ailleurs dû être repoussée de plusieurs semaines en raison de cette incertitude. «Elle doit se faire amputer des phalanges de sa main gauche. Nous aurions préféré que cela se fasse en Suisse. Sans soutien psychologique en français, c’est très difficile.»

Interrogée par la RTS, la directrice générale du CHUV, Claire Charmet, admet que le manque de lits pour les grands brûlés et la nécessité de conserver des capacités pour les urgences ont retardé le transfert. Elle précise que des discussions sont en cours avec l’Hôpital universitaire de Zurich afin de trouver une solution.