Pour l'actuel chef de la sécurité de Crans-Montana, les contrôles du «Constellation» lui semblaient en ordre

De nouveaux éléments de l'audition de l'actuel chef de la sécurité ont été révélés par la ​​​RTS​​​ ce dimanche. Nous avions déjà révélé ce vendredi que pour lui, le manque de contrôles du «Constellation» était dû à un problème du système informatique – qui a entraîné de longs retards.

Selon les informations de la RTS, le prévenu indique que lors de sa prise de fonction, en mai 2024, il a constaté un manque de ressources pour les contrôles. Raison pour laquelle il a monté une équipe de cinq personnes pour y remédier.

Il a aussi expliqué durant son audience avoir dû prioriser les contrôles, qui se sont concentrés principalement sur les hôpitaux, cliniques et EMS. Puis, les hôtels et les établissements publics en dernier lieu. Il a aussi précisé se concentrer sur les dossiers ouverts. Selon lui, le dossier du «Constellation» était clôturé – donc en règle.

Il a tenu à s'excuser auprès des victimes. S'il considère porter une «responsabilité morale» envers elles, il ne considère pas porter de «responsabilité pénale».