Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- Le numéro de la helpline pour les familles, victimes et témoins: 0848 112 117
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 40 morts, 116 blessés dont 71 Suisses
- L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
- Une instruction pénale a été ouverte le 2 janvier au soir à l’encontre les deux gérants du bar. Ceux-ci sont prévenus d’homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d’incendie par négligence.
Les 40 victimes, dont 20 mineurs, ont été formellement identifiées et rendues à leur famille. De même que les 116 blessés.
La commune de Crans-Montana admet ce mardi 6 janvier «un manquement» dans les contrôles de sécurité de cet établissement.
Les propriétaires du «Constellation» sont arrivés à Sion pour leur audition
Huit jours après l'incendie mortel du bar «Le Constellation», les propriétaires, le couple Moretti, comparaissent devant le parquet de Sion, en Valais.
Il s'agit de leur deuxième audition, la première en tant que prévenus. Les gérants sont accusés d'homicide par négligence, de blessures corporelles par négligence ainsi et d'incendie par négligence. Malgré les graves soupçons qui pèsent sur eux, Jacques et Jessica Moretti n'ont pas été placés en détention préventive.
Jacques Moretti, qui avait été incarcéré en Savoie en 2005, est connu pour des affaires de proxénétisme datant d'une vingtaine d'années, a précisé une source proche du dossier à l'AFP, confirmant des informations du «Parisien».
Le Valais prévoyait de passer à des contrôles tous les dix ans dès 2027
En l'absence de rapports des communes, le canton du Valais «part du principe» que les contrôles légaux en matière de sécurité incendie ont été effectués, indique le chef de l'Office cantonal du feu, Philipp Hildbrand. Il confirme que, dans le cas du bar «Le Constellation» à Crans-Montana, le canton n'avait reçu aucun rapport.
Hormis pour la construction d'une véranda, «nous n'avons reçu aucun autre rapport d'inspection concernant ce local», relève Philipp Hildbrand dans des interviews accordées au Walliser Bote et à la SRF. «Si nous ne recevons pas de rapport, nous partons du principe que tout est en ordre», ajoute-t-il, rappelant que ce sont les communes qui sont responsables des contrôles sur leur territoire.
Philipp Hildbrand reconnaît que l'Office cantonal du feu devrait recevoir «un grand nombre de rapports chaque année», mais qu'en réalité ils sont «très peu nombreux.» Faut-il conclure que les communes ne remplissent pas leurs obligations? «C'est une question qu'il faudra se poser. Il apparaît que toutes les communes ne sont pas en mesure de respecter les exigences légales», admet-il.
Des contrôles tous les dix ans
Pour mémoire, dans le cas du «Constellation», les autorités communales ont avoué mardi que le dernier contrôle du bar remontait à 2019, alors qu'un contrôle annuel est obligatoire selon la législation valaisanne.
Philipp Hildbrand note que, dans d'autres cantons comme Berne ou Zurich, ces contrôles ont lieu tous les cinq ou dix ans. Il était d'ailleurs prévu d'uniformiser la pratique au niveau suisse et de passer à un rythme décennal dans tout pays à partir de 2027. «C'est pourquoi les communes n'ont pas été soumises à des charges supplémentaires ces dernières années», estime-t-il.
Source: ATS
Des mesures seront prises selon Guy Parmelin
Dans une lettre ouverte adressée à la population à l'occasion de la journée nationale de deuil, le président de la Confédération Guy Parmelin a assuré que des mesures seraient prises à la suite de l'incendie dramatique qui a touché Crans-Montana. En ce jour, la Suisse est unie dans le deuil et dans son cœur, écrit le Vaudois.
«Nous devons aux personnes concernées, à leurs familles et à leurs proches notre respect, notre souvenir et l'engagement de tout mettre en œuvre pour qu'une telle catastrophe ne se reproduise plus», souligne Guy Parmelin dans une lettre publiée vendredi dans le magazine «Schweizer Illustrierte».
Hommage aux personnes touchées
La justice examine actuellement dans quelle mesure les règles de sécurité ont été enfreintes et en tirera les conséquences. «Nous le devons aux victimes et à leurs proches», explique le Vaudois, qui leur a présenté ses sincères condoléances dans sa lettre. Guy Parmelin a aussi témoigné son respect devant tous ceux «qui ont eu la chance de survivre à l'incendie, mais qui ne sont qu'au début d'un long chemin vers la guérison».
Enfin, il a rendu hommage à toutes les personnes «qui ont apporté leur aide de multiples façons». Selon lui, aucun pays ne peut faire face seul à une situation aussi exceptionnelle.
Source: ATS
La police d'assurance de la municipalité et des proprios du bar «loin d'être suffisante» pour couvrir les pertes
Savoir qui prendra en charge les coûts de l'incendie est vivement débattu. «AXA Suisse est l'assureur responsabilité civile de la commune et l'assureur responsabilité professionnelle du 'Le Constellation'», a déclaré l'assureur. A noter que les deux parties avaient souscrit des polices d'assurance standard, avec un montant de couverture limité.
«La couverture d'assurance est loin d'être suffisante pour couvrir l'intégralité des pertes financières subies par les victimes survivantes et leurs familles en cas de mise en cause de la responsabilité», précise AXA.
L'enquête en cours déterminera les responsabilités. La compagnie propose une table ronde, «idéalement sous l'égide du gouvernement fédéral», pour définir des «solutions à long terme non bureaucratiques et durables pour indemniser les victimes survivantes et leurs familles».
Les gérants du «Constellation» seront bien entendus ce vendredi comme prévenus
Les propriétaires du bar «Le Constellation» de Crans-Montana seront entendus par la justice valaisanne, vendredi matin à Sion. Il s’agira de leur première audition en tant que prévenus de l’incendie du réveillon. Le canton de Vaud veut pour sa part interdire les engins pyrotechniques dans les lieux de restauration et de divertissement.
Contactée jeudi par Keystone-ATS, la procureure générale du canton du Valais, Beatrice Pilloud précise qu’il ne s’agit pas de la première audition des deux époux Jacques et Jessica Moretti, à la suite du drame du 1er janvier. «Mais, en effet, pour la première fois, ils seront entendus comme prévenus.»
Depuis les premières heures du drame, «des dizaines d’auditions» ont déjà été menées par la Police cantonale valaisanne et/ou le Ministère public, précise Beatrice Pilloud. Concernant le statut de partie civile demandé dans cette affaire par la commune de Crans-Montana, le Ministère public valaisan n'a pas encore tranché la question.
Source: ATS
Les victimes de l'incendie ne recevront pas de factures
Les victimes de l'incendie de Crans-Montana (VS) et leurs proches ne devraient pour l'instant recevoir aucune facture pour les secours et les traitements. Les hôpitaux et les services de secours ont été invités à respecter cette consigne.
En principe, personne ne doit pour l'instant envoyer de facture aux victimes ou à leurs proches, a indiqué jeudi Gaby Szöllösy, secrétaire générale de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS), à la radio-télévision alémanique SRF.
Les hôpitaux valaisans ont été invités à adresser leurs factures à l'Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS), selon SRF. Une aide d'urgence peut également être demandée par le biais de l'aide aux victimes. Les personnes concernées doivent s'adresser au centre de consultation compétent de leur canton de résidence. Elles y recevront des conseils et une aide financière. Les victimes étrangères peuvent aussi bénéficier de cette aide.
Source: ATS
Collecte de fonds frauduleuse: une plainte a été déposée dans le canton de Vaud
La Suisse est en deuil après l'incendie à Crans-Montana, mais la solidarité s'est rapidement mise en place: beaucoup souhaitent apporter une aide financière aux personnes touchées.
En cherchant sur Internet, on tombe rapidement sur de nombreux appels aux dons. Notamment sur la plateforme de financement participatif GoFundMe. La police cantonale vaudoise met toutefois en garde sur Instagram: les personnes souhaitant faire un don doivent être vigilantes face à ce type d'initiatives privées. En effet, la police a déjà découvert plusieurs collectes de fonds frauduleuses sur des plateformes connues, dont GoFundMe, comme l'indique la vidéo de «eCop Francois».
Une plainte a déjà été déposée par une famille concernée auprès de la police cantonale vaudoise. Selon cette plainte, un utilisateur aurait volé des photos d'un membre décédé de la famille et les aurait utilisées pour demander des dons. Le policier demande aux proches de signaler toute autre collecte de dons frauduleuse et de porter plainte «s'ils en ont la force».
À ce jour, aucune somme n'a été versée pour la plupart des appels aux dons lancés pour Crans-Montana sur GoFundMe. Certains des 35 appels aux dons semblent en effet suspects.
L'Italie ouvre une enquête pour incendie et homicide involontaire
Le parquet de Rome a ouvert une enquête pour incendie et homicide involontaire à la suite de l'incendie de Crans-Montana, ont rapporté jeudi les agences de presse italiennes. Six ressortissants transalpins figurent parmi les 40 victimes du drame.
Les procureurs de la ville éternelle sont compétents en règle générale pour les affaires impliquant des Italiens à l'étranger. Selon l'agence ansa, le ministère italien des Affaires étrangères a envoyé à la cour d'appel de Rome une communication relative aux événements survenus dans le bar «Le Constellation» durant la nuit du Nouvel An.
Les enquêteurs font preuve d'une discrétion maximale et délégueront l'enquête aux forces de l'ordre, précise l'ansa.
Source: ATS
La justice belge ouvre un dossier judiciaire
Le parquet du Brabant wallon, en Belgique, a ouvert un dossier judiciaire dans le cadre de l'incendie survenu le 1er janvier à Crans-Montana. C'est ce qu'a indiqué jeudi le procureur du Roi Marc Rézette à l'agence Belga.
«Suite à l'incendie tragique survenu à Crans-Montana, le parquet du Brabant wallon a ouvert un dossier en concertation avec le parquet fédéral. Cette initiative a pour unique objectif de faciliter l'intervention du service d'accueil des victimes de la Maison de Justice de Nivelles dans l'organisation des contacts entre les victimes et les familles de victimes résidant dans le Brabant wallon et les autorités suisses», a précisé le procureur brabançon à Belga.
Une élève belge parmi les victimes
En ce qui concerne l'enquête pénale, le parquet du Brabant wallon dit aussi se tenir à la disposition des autorités judiciaires et policières suisses pour faire exécuter des devoirs d'enquête dans le Brabant wallon, notamment en recueillant si nécessaire des auditions de témoins. «Cette coopération judiciaire internationale interviendra sur base des canaux de collaborations policières et judiciaires», conclut Marc Rézette.
Une élève belge de sixième secondaire a perdu la vie dans l'incendie survenu à Crans-Montana.
Source: ATS
Le président du Conseil de la magistrature valaisanne se récuse
Après la tragédie de Crans-Montana, Basile Couchepin, président du Conseil de la magistrature valaisanne, se récuse dans cette affaire, a-t-il révélé au «Tagesanzeiger». Depuis l'été dernier, Basile Couchepin préside le Conseil qui supervise les tribunaux cantonaux et le ministère public.
Selon «Tagesanzeiger», un policier valaisan a transmis aux personnes concernées par l'incendie de Crans-Montana une liste de trois avocats destinée à faciliter le suivi et la coordination des plaintes. La liste provenait du ministère public, ce qui pouvait donner l'impression qu'il souhaitait influencer le choix des avocats des victimes, rapporte le journal. La procureure générale Pilloud a depuis retiré la liste et qualifié son envoi d'erreur.
Le nom de Bâle Couchepin figurait également sur la liste. «Je n'ai jamais été informé», a-t-il déclaré au «Tagesanzeiger». Il en tire désormais les conséquences. «Je pense qu'il faut faire preuve de grandeur dans de tels moments. Et mon objectif en tant que président du Conseil de la magistrature est évidemment de garantir le bon fonctionnement de l'institution. Dans ces circonstances et afin d'éviter toute apparence de partialité, j'ai décidé de me récuser pour toutes les questions concernant la conduite de cette procédure par le ministère public.»
Le canton de Vaud bannit les engins pyrotechniques des établissements publics
A la suite du drame de Crans-Montana, le Conseil d'Etat vaudois prend des mesures pour renforcer la sécurité dans les établissements publics. L'usage d'engins pyrotechniques à l'intérieur sera interdit. Les contrôles des normes incendie seront renforcés.
Le gouvernement annonce jeudi «différentes mesures urgentes afin de vérifier et garantir la sécurité de quelque 4000 établissements de restauration et de divertissement en lien avec les normes incendie», indique-t-il dans un communiqué. «Le but est de rassurer la population et répondre aux nombreuses interrogations qui ont émergé depuis le 1er janvier» et le drame de Crans-Montana.
«Un courrier sera envoyé aux communes pour leur rappeler les ressources à disposition afin de les appuyer dans leur qualité d'autorité de surveillance», écrit le gouvernement.
Soucieux de se doter d'un cadre légal clair et solide, le Conseil d'Etat souhaite également mener une analyse approfondie des réglementations cantonales en vigueur, ajoute-t-il.