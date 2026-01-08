Le Valais prévoyait de passer à des contrôles tous les dix ans dès 2027

En l'absence de rapports des communes, le canton du Valais «part du principe» que les contrôles légaux en matière de sécurité incendie ont été effectués, indique le chef de l'Office cantonal du feu, Philipp Hildbrand. Il confirme que, dans le cas du bar «Le Constellation» à Crans-Montana, le canton n'avait reçu aucun rapport.

Hormis pour la construction d'une véranda, «nous n'avons reçu aucun autre rapport d'inspection concernant ce local», relève Philipp Hildbrand dans des interviews accordées au Walliser Bote et à la SRF. «Si nous ne recevons pas de rapport, nous partons du principe que tout est en ordre», ajoute-t-il, rappelant que ce sont les communes qui sont responsables des contrôles sur leur territoire.

Philipp Hildbrand reconnaît que l'Office cantonal du feu devrait recevoir «un grand nombre de rapports chaque année», mais qu'en réalité ils sont «très peu nombreux.» Faut-il conclure que les communes ne remplissent pas leurs obligations? «C'est une question qu'il faudra se poser. Il apparaît que toutes les communes ne sont pas en mesure de respecter les exigences légales», admet-il.

Des contrôles tous les dix ans

Pour mémoire, dans le cas du «Constellation», les autorités communales ont avoué mardi que le dernier contrôle du bar remontait à 2019, alors qu'un contrôle annuel est obligatoire selon la législation valaisanne.

Philipp Hildbrand note que, dans d'autres cantons comme Berne ou Zurich, ces contrôles ont lieu tous les cinq ou dix ans. Il était d'ailleurs prévu d'uniformiser la pratique au niveau suisse et de passer à un rythme décennal dans tout pays à partir de 2027. «C'est pourquoi les communes n'ont pas été soumises à des charges supplémentaires ces dernières années», estime-t-il.

Source: ATS