Premiers paiements arrivés
Le Valais verse 10'000 francs à 48 victimes de Crans-Montana

Le canton du Valais a versé 10'000 francs à 48 victimes du drame de Crans-Montana. Parmi elles, 14 paiements ont été effectués à l'étranger, notamment en France, Italie et Belgique.
Publié: il y a 34 minutes
1/2
Le canton du Valais a procédé aux premiers paiements d'aide d'urgence pour les victimes de Crans-Monata et leurs familles.
Photo: ALESSANDRO DELLA VALLE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'Etat du Valais a effectué les premiers versements de l'aide d'urgence de 10'000 francs pour chaque personne hospitalisée ou famille touchée par le drame de Crans-Montana. Ils concernent, pour l'heure, 48 victimes.

«Les dossiers sont actuellement traités au fur et à mesure de la réception des documents demandés et sont ensuite transmis à la banque pour paiement», indique jeudi le canton du Valais. Celui-ci avait annoncé le 14 janvier déboquer ce montant forfaitaire de 10'000 francs. Si le versement a pris un peu de temps, c'est qu'il a fallu procéder à «un minimum de vérifications administratives», poursuit le communiqué.

Parmi les 48 paiements déjà effectués, 14 ont été versés sur des comptes à l'étranger, 7 en France, 6 en Italie et 1 en Belgique.

