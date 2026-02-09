Le Ministère public révèle des détails sur l'avancée de l'enquête

Le dossier sur l'incendie de Crans-Montana compte déjà près de 2000 pages et comporte plus de 8500 pièces physiques, indique le Ministère public valaisan. Une dizaine d'auditions ont déjà été menées.

Depuis le 1er janvier, une cinquantaine d'ordonnances et de mandats ont été émis par le Ministère public et plusieurs commissions rogatoires internationales ont été requises, ajoute le Parquet, dans un point de la situation envoyé lundi soir.

A ce jour, 263 parties civiles sont annoncées. Elles sont représentées par 74 avocats.

Pour la suite de la procédure, le Ministère public relève notamment qu'il va organiser une séance pour permettre aux avocats de visionner les images des caméras de surveillance de Crans-Montana et du Constellation. «Ces images seront versées au dossier mais pas transmises aux parties au vu de leur contenu et en raison de leur caractère privé», précise le communiqué.

Source: ATS