Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 41 morts, 115 blessés dont 70 Suisses
- L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
Le Ministère public révèle des détails sur l'avancée de l'enquête
Le dossier sur l'incendie de Crans-Montana compte déjà près de 2000 pages et comporte plus de 8500 pièces physiques, indique le Ministère public valaisan. Une dizaine d'auditions ont déjà été menées.
Depuis le 1er janvier, une cinquantaine d'ordonnances et de mandats ont été émis par le Ministère public et plusieurs commissions rogatoires internationales ont été requises, ajoute le Parquet, dans un point de la situation envoyé lundi soir.
A ce jour, 263 parties civiles sont annoncées. Elles sont représentées par 74 avocats.
Pour la suite de la procédure, le Ministère public relève notamment qu'il va organiser une séance pour permettre aux avocats de visionner les images des caméras de surveillance de Crans-Montana et du Constellation. «Ces images seront versées au dossier mais pas transmises aux parties au vu de leur contenu et en raison de leur caractère privé», précise le communiqué.
Source: ATS
Après 12h, l'audition de l'ex-chargé de sécurité de Crans-Montana reprend ultérieurement
L'audition à Sion ce lundi de l'ex-chargé de sécurité de la commune de Crans-Montana été interrompue au bout de 12 heures, comme pour l'actuel chef de la sécurité, entendu vendredi. L'audition reprendra ultérieurement, indique lundi soir le Ministère public valaisan dans un communiqué.
«Les interrogatoires des chargés de sécurité ne sont qu'un maillon de la chaîne de responsabilités de la commune de Crans-Montana et je pense que d'autres personnes suivront en qualité de prévenu ou de mis en examen», a estimé plus tôt Me Alain Viscolo, un autre avocat de victimes.
Les auditions se poursuivront dès mercredi avec celle de Jacques Moretti. Celle de son épouse Jessica aura lieu le lendemain. «Ces auditions ont pour objectif de permettre aux avocats des parties civiles de poser les questions qu'ils n’ont pas pu poser», indique le Ministère public.
Avec l'ATS
L'ancien chargé de sécurité de la commune auditionné par le Ministère public
L'ex-chargé de sécurité de la commune de Crans-Montana s'est présenté, lundi vers 8h30, au campus Energypolis de la HES-SO Valais Wallis, à Sion, lieu de son audition. L'homme est considéré comme prévenu dans l'incendie qui a ravagé «Le Constellation», le 1er janvier.
L'homme était en charge des contrôles de sécurité et de défense contre les incendies, effectués en janvier 2018 et en juin 2019 au sein du bar. Par deux fois, ses recommandations n'ont pas été prises en compte par le gérant et le propriétaire. Par ailleurs, le Valaisan doit expliquer pourquoi le bar n'a plus été contrôlé depuis la mi-2019. Il a quitté son poste, début 2024.
«Il y a beaucoup d'interrogations, auxquelles on espère que la personne auditionnée aujourd'hui apportera des réponses», a souligné Me Yaël Hayat, avocate de Jessica Moretti, juste avant l'audience.
Pour Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat de plusieurs victimes, «on attend que les responsables de la sécurité puissent nous expliquer les raisons des défaillances, nombreuses, dans cette affaire.»
Source: ATS
Pour l'actuel chef de la sécurité de Crans-Montana, les contrôles du «Constellation» lui semblaient en ordre
De nouveaux éléments de l'audition de l'actuel chef de la sécurité ont été révélés par la RTS ce dimanche. Nous avions déjà révélé ce vendredi que pour lui, le manque de contrôles du «Constellation» était dû à un problème du système informatique – qui a entraîné de longs retards.
Selon les informations de la RTS, le prévenu indique que lors de sa prise de fonction, en mai 2024, il a constaté un manque de ressources pour les contrôles. Raison pour laquelle il a monté une équipe de cinq personnes pour y remédier.
Il a aussi expliqué durant son audience avoir dû prioriser les contrôles, qui se sont concentrés principalement sur les hôpitaux, cliniques et EMS. Puis, les hôtels et les établissements publics en dernier lieu. Il a aussi précisé se concentrer sur les dossiers ouverts. Selon lui, le dossier du «Constellation» était clôturé – donc en règle.
Il a tenu à s'excuser auprès des victimes. S'il considère porter une «responsabilité morale» envers elles, il ne considère pas porter de «responsabilité pénale».
Derrière le système informatique, un homme seul
Une panne informatique majeure, un manque de personnel et une charge administrative colossale. Vendredi, le responsable actuel de la sécurité de Crans-Montana a été entendu pendant plusieurs heures. Au fil de l’audition, un constat s'est imposé: les défaillances de contrôle sont liées à l'effondrement du système informatique, qui a privé les autorités de l’accès à d’anciennes données essentielles.
Selon les révélations de la «Sonntagszeitung», l’ensemble reposait depuis des années sur les épaules d’un informaticien indépendant basé à Sion. A lui seul, il gérait les systèmes IT de plusieurs corps de police valaisans ainsi que ceux des pompiers cantonaux.
Menaces, arrestation et mise hors service
En 2023, la situation dérape. L’informaticien adopte un comportement jugé confus, exige une augmentation de salaire, puis va plus loin: il menace de publier des données sensibles. Les autorités interviennent. L’homme est arrêté, et les logiciels qu’il administrait sont mis hors service.
Aujourd’hui âgé d’une soixantaine d’années, il se trouve en établissement psychiatrique. En raison de son irresponsabilité pénale, aucune condamnation n’a été prononcée.
Le canton pointé du doigt
Pour le chef de la sécurité interrogé, la responsabilité est claire: le Canton du Valais. C’est à ce niveau que se situe la faute liée à la perte des données. Il affirme avoir demandé au canton l’accès au dossier de l’informaticien, une requête restée sans réponse.
Un incendie éclate sur le mémorial de Crans-Montana
Un moment de tension, dimanche à l’aube, à Crans-Montana. Selon la Police valaisanne, un incendie s’est déclaré vers 6 heures sur le mémorial dédié aux victimes de la catastrophe survenue lors de la nuit du Nouvel An.
Les pompiers sont rapidement intervenus. «Les pompiers ont pu maîtriser l'incendie rapidement», a indiqué la police dans un message publié sur X. Une enquête a été ouverte afin de déterminer l’origine du sinistre.
Après la tragédie du Nouvel An, un lieu de mémoire avait été aménagé au cœur de la station. Parents, proches et amis des victimes y avaient déposé bougies et fleurs, transformant l’endroit en espace de recueillement. Dimanche matin, ce symbole de deuil a soudain été frappé par les flammes.
Trois écoles de Crans-Montana n'ont plus été inspectées depuis 2017
D'autres négligences ont été constatées dans la commune de Crans-Montana. Selon «Le Nouvelliste», après les bars et les restaurants, les inspections annuelles obligatoires de sécurité incendie n'ont pas été effectuées dans les écoles et les salles de spectacle.
D'après les documents soumis par la municipalité, trois centres scolaires n'ont plus été inspectés depuis 2017. Selon le rapport, certaines salles proposées à la location n'ont jamais été inspectées, et d'autres l'ont été pour la dernière fois en 2017.
De plus, depuis l'incendie, cinq des 19 salles municipales à louer ont disparu du site web de la municipalité. Dans plusieurs salles, la capacité d'accueil a également été réduite. Crans-Montana n'est pas un cas isolé, de nombreuses communes valaisannes réduisent aussi leur capacité d'accueil.
Source: Le Nouvelliste
Le bar «Le Constellation» n'aurait pas été contrôlé à cause d'un problème informatique
L'actuel responsable de la sécurité de Crans-Montana a été interrogé vendredi à Sion (VS) et ses qualifications ont été examinées. Il a pris ses fonctions de responsable en 2024 et selon la chaîne italienne Rai News, il ne possède aucune certification en sécurité incendie, seulement en santé et sécurité au travail. Nous ignorons encore si cette qualification est requise dans son cahier des charges.
L'interrogatoire a aussi porté sur l'absence de contrôles de sécurité au bar «Le Constellation» entre 2019 et 2026. D'après l'agent de sécurité, cette faille était due à des problèmes de mise à jour du système informatique de gestion des inspections municipales. Ce changement de logiciel aurait retardé la mise à jour des dossiers d'inspection.
Délais impossibles et manque de personnel
D'après des témoins interrogés par BFM TV, le responsable de la sécurité aurait justifié l'absence de contrôles par un manque de personnel et des délais impossibles à respecter. Dans ces circonstances, il aurait donné la priorité aux inspections des habitations privées de la municipalité. Il a assuré avoir signalé le problème à la municipalité avant janvier 2025.
Nouvelle audition pour Jacques Moretti
Jacques Moretti, co-propriétaire avec son épouse du bar incendié la nuit du Nouvel An à Crans-Montana, a assuré vendredi que le couple ne passait «pas un seul instant» sans penser aux victimes du drame, qui a fait 41 morts et 115 blessés.
«Pas un seul instant nous ne pensons pas aux victimes, pas un seul instant que Dieu fasse», a assuré Jacques Moretti à son arrivée à Sion pour une nouvelle audition dans le cadre de l'enquête pénale ouverte contre le couple pour «homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence».
L'audition de vendredi concernait principalement l'actuel responsable sécurité et incendie de Crans-Montana. Il devait s'expliquer sur l'absence de contrôles incendie dans l'établissement depuis 2019, admis par la commune quelques jours après le drame, alors que ces contrôles doivent être effectués tous les ans.
Source: AFP
Le père endeuillé de Trystan veut confronter le garant des Moretti
Christian Pidoux pleure la mort de son fils Trystan, qui a perdu la vie dans l'incendie du bar «Le Constellation». Mais son chagrin est mêlé de colère. Christian Pidoux souhaite désormais confronter celui qui a payé la caution des Moretti, comme il l'a déclaré au Corriere della Sera. «Je pourrais aller le voir dans les prochains jours.» L'identité exacte du garant n'a pas été rendue publique.
Le fait que les Moretti soient en liberté après avoir versé une caution de 200'000 francs suisses est «une injustice, quand on pense que mon fils Trystan n'est plus parmi nous». M. Pidoux en veut également aux responsables politiques locaux du Valais. Aucun politicien ne s'est présenté à la marche commémorative à Lutry (VD) samedi dernier, «pas même le maire», déplore M. Pidoux.
Le protégé des Moretti a été interrogé pendant 12 heures
Jean-Marc G. a été interrogé pendant près de douze heures jeudi par la police, selon la chaîne française BFMTV. Il aurait déclaré avoir tenté d'aider les victimes à s'échapper lors de la nuit du drame. Jessica Moretti aurait assisté à l'interrogatoire et fondu en larmes lorsque le fils adoptif du couple a raconté ses tentatives désespérées pour sauver la saisonnière Cyane P. Un participant à l'audition a déclaré à BFMTV que ce fut un «moment très émouvant».
Jean-Marc G. a rapporté que Jacques Moretti lui avait crié qu'il avait trouvé Cyane P. et que son père adoptif avait tenté de la réanimer pendant une heure. Il lui aurait lui-même fait du bouche-à-bouche. Cela confirme la version des faits donnée par Jacques Moretti. Jessica Moretti aurait quant à elle cherché un médecin. Celui-ci lui aurait demandé d'arrêter les mesures de réanimation. Jean-Marc G. a également déclaré que lui et Cyane P. formaient un couple depuis un mois. La famille a toujours nié cette affirmation.