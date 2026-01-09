Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- Le numéro de la helpline pour les familles, victimes et témoins: 0848 112 117
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 40 morts, 116 blessés dont 71 Suisses
- L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
- Le co-gérant du bar et sa feme onbt été entendus en qualité de prévenus. Jacques Moretti a été placé en détention préventive.
La commune de Crans-Montana admet ce mardi 6 janvier «un manquement» dans les contrôles de sécurité de cet établissement.
Jacques Moretti, co-gérant du «Constellation», est placé en détention préventive
Entendu pour la première fois en qualité de prévenu ce vendredi à Sion, Jacques Moretti, co-gérant du «Constellation», a été placé en détention préventive à l'issue de son audition, révèle «24 Heures», informations confirmées par BFMTV. La justice évoque «un risque de fuite».
En revanche, sa femme reste en liberté. Jacques et Jessica Moretti sont visés par une instruction pénale pour «homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence».
Jessica Moretti, co-propriétaire du bar avec son mari Jacques, s'est adressée à la presse en sortant de son audition à Sion: «Mes pensées constantes vont vers les victimes et les gens qui se battent aujourd'hui. C'est une tragédie inimaginable. Jamais, jamais on aurait pu imaginer ça. Ça s'est passé dans notre établissement et je tiens à m'excuser», a-t-elle déclaré.
Trois procureures ont mené les débats, dont Catherine Seppey (chargée de l'enquête) et Beatrice Pilloud, procureure générale visée par de multiples demandes de démission. Les questions liées proprement au drame seront éclaircies prochainement. Plusieurs avocats de victimes ont pu assister à ces auditions.
Le président italien rencontre les familles de blessés à Zurich
Le président de la République italienne Sergio Mattarella s'est rendu vendredi à l'hôpital de Zurich pour rencontrer les familles de deux jeunes italiens blessés lors de la catastrophe du Nouvel An à Crans-Montana. Il devait se rendre ensuite à Martigny pour participer à l'hommage national aux victimes.
Le chef de l'Etat italien s'est entretenu avec les médecins de l'hôpital. Sergio Mattarella a tenu à les remercier, a précisé l'agence italienne Ansa.
Macron est arrivé en Suisse
De son côté, le président français Emmanuel Macron est arrivé en avion à Genève peu avant midi, selon le porte-parole de Genève Aéroport. Le chef de l'Etat français devait ensuite rejoindre Martigny en hélicoptère.
Source: ATS
L'ASF rend hommage à neuf jeunes footballeurs décédés
Neuf jeunes footballeurs suisses ont perdu la vie lors du tragique incendie de Crans-Montana. Ils jouaient dans trois clubs régionaux de Suisse romande, a annoncé vendredi l'Association suisse de football sur son site. Plusieurs autres joueurs ont été blessés.
«L'Association Suisse de Football est en deuil et s'associe à la douleur de toutes les victimes de cette catastrophe ainsi qu'à celle de leurs familles et de leurs proches», écrit l'ASF. «Nous sommes en pensée avec toutes les personnes concernées – aujourd'hui et au-delà de ce jour.»
Source: ATS
Une aide rapide et sans formalité pour les victimes et leur famille
Les victimes de l'incendie de Crans-Montana et leur famille doivent recevoir dès maintenant l'aide dont elles ont besoin. Sans formalités administratives. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) examine si des mesures supplémentaires sont nécessaires. «Personne ne doit passer à travers les mailles du filet des aides disponibles.» La loi sur l'aide aux victimes permet aux victimes d'une infraction et à leurs proches une aide immédiate, mais aussi des prestations à moyen et à long terme.
L'aide immédiate comprend des prestations médicales, un accompagnement psychologique et la prise en charge de frais de déplacement et d'hébergement des proches. Les centres de consultation informent aussi les victimes et leurs proches de leurs droits et les aident à surmonter le traumatisme de l'événement.
Des spécialistes apportent des conseils sur des questions relatives au droit des assurances ou à la procédure pénale. L'aide aux victimes prend également en charge les premiers frais de consultation d'un avocat.
Le Valais prévoyait de passer à des contrôles tous les dix ans dès 2027
En l'absence de rapports des communes, le canton du Valais «part du principe» que les contrôles légaux en matière de sécurité incendie ont été effectués, indique le chef de l'Office cantonal du feu, Philipp Hildbrand. Il confirme que, dans le cas du bar «Le Constellation» à Crans-Montana, le canton n'avait reçu aucun rapport.
Hormis pour la construction d'une véranda, «nous n'avons reçu aucun autre rapport d'inspection concernant ce local», relève Philipp Hildbrand dans des interviews accordées au Walliser Bote et à la SRF. «Si nous ne recevons pas de rapport, nous partons du principe que tout est en ordre», ajoute-t-il, rappelant que ce sont les communes qui sont responsables des contrôles sur leur territoire.
Philipp Hildbrand reconnaît que l'Office cantonal du feu devrait recevoir «un grand nombre de rapports chaque année», mais qu'en réalité ils sont «très peu nombreux.» Faut-il conclure que les communes ne remplissent pas leurs obligations? «C'est une question qu'il faudra se poser. Il apparaît que toutes les communes ne sont pas en mesure de respecter les exigences légales», admet-il.
Des contrôles tous les dix ans
Pour mémoire, dans le cas du «Constellation», les autorités communales ont avoué mardi que le dernier contrôle du bar remontait à 2019, alors qu'un contrôle annuel est obligatoire selon la législation valaisanne.
Philipp Hildbrand note que, dans d'autres cantons comme Berne ou Zurich, ces contrôles ont lieu tous les cinq ou dix ans. Il était d'ailleurs prévu d'uniformiser la pratique au niveau suisse et de passer à un rythme décennal dans tout pays à partir de 2027. «C'est pourquoi les communes n'ont pas été soumises à des charges supplémentaires ces dernières années», estime-t-il.
Source: ATS
Les propriétaires du «Constellation» sont arrivés à Sion pour leur audition
Huit jours après l'incendie mortel du bar «Le Constellation», les propriétaires, le couple Moretti, comparaissent devant le parquet de Sion, en Valais.
Il s'agit de leur deuxième audition, la première en tant que prévenus. Les gérants sont accusés d'homicide par négligence, de blessures corporelles par négligence ainsi et d'incendie par négligence. Malgré les graves soupçons qui pèsent sur eux, Jacques et Jessica Moretti n'ont pas été placés en détention préventive.
Jacques Moretti, qui avait été incarcéré en Savoie en 2005, est connu pour des affaires de proxénétisme datant d'une vingtaine d'années, a précisé une source proche du dossier à l'AFP, confirmant des informations du «Parisien».
Des mesures seront prises selon Guy Parmelin
Dans une lettre ouverte adressée à la population à l'occasion de la journée nationale de deuil, le président de la Confédération Guy Parmelin a assuré que des mesures seraient prises à la suite de l'incendie dramatique qui a touché Crans-Montana. En ce jour, la Suisse est unie dans le deuil et dans son cœur, écrit le Vaudois.
«Nous devons aux personnes concernées, à leurs familles et à leurs proches notre respect, notre souvenir et l'engagement de tout mettre en œuvre pour qu'une telle catastrophe ne se reproduise plus», souligne Guy Parmelin dans une lettre publiée vendredi dans le magazine «Schweizer Illustrierte».
Hommage aux personnes touchées
La justice examine actuellement dans quelle mesure les règles de sécurité ont été enfreintes et en tirera les conséquences. «Nous le devons aux victimes et à leurs proches», explique le Vaudois, qui leur a présenté ses sincères condoléances dans sa lettre. Guy Parmelin a aussi témoigné son respect devant tous ceux «qui ont eu la chance de survivre à l'incendie, mais qui ne sont qu'au début d'un long chemin vers la guérison».
Enfin, il a rendu hommage à toutes les personnes «qui ont apporté leur aide de multiples façons». Selon lui, aucun pays ne peut faire face seul à une situation aussi exceptionnelle.
Source: ATS
La police d'assurance de la municipalité et des proprios du bar «loin d'être suffisante» pour couvrir les pertes
Savoir qui prendra en charge les coûts de l'incendie est vivement débattu. «AXA Suisse est l'assureur responsabilité civile de la commune et l'assureur responsabilité professionnelle du 'Le Constellation'», a déclaré l'assureur. A noter que les deux parties avaient souscrit des polices d'assurance standard, avec un montant de couverture limité.
«La couverture d'assurance est loin d'être suffisante pour couvrir l'intégralité des pertes financières subies par les victimes survivantes et leurs familles en cas de mise en cause de la responsabilité», précise AXA.
L'enquête en cours déterminera les responsabilités. La compagnie propose une table ronde, «idéalement sous l'égide du gouvernement fédéral», pour définir des «solutions à long terme non bureaucratiques et durables pour indemniser les victimes survivantes et leurs familles».
Les gérants du «Constellation» seront bien entendus ce vendredi comme prévenus
Les propriétaires du bar «Le Constellation» de Crans-Montana seront entendus par la justice valaisanne, vendredi matin à Sion. Il s’agira de leur première audition en tant que prévenus de l’incendie du réveillon. Le canton de Vaud veut pour sa part interdire les engins pyrotechniques dans les lieux de restauration et de divertissement.
Contactée jeudi par Keystone-ATS, la procureure générale du canton du Valais, Beatrice Pilloud précise qu’il ne s’agit pas de la première audition des deux époux Jacques et Jessica Moretti, à la suite du drame du 1er janvier. «Mais, en effet, pour la première fois, ils seront entendus comme prévenus.»
Depuis les premières heures du drame, «des dizaines d’auditions» ont déjà été menées par la Police cantonale valaisanne et/ou le Ministère public, précise Beatrice Pilloud. Concernant le statut de partie civile demandé dans cette affaire par la commune de Crans-Montana, le Ministère public valaisan n'a pas encore tranché la question.
Source: ATS
Les victimes de l'incendie ne recevront pas de factures
Les victimes de l'incendie de Crans-Montana (VS) et leurs proches ne devraient pour l'instant recevoir aucune facture pour les secours et les traitements. Les hôpitaux et les services de secours ont été invités à respecter cette consigne.
En principe, personne ne doit pour l'instant envoyer de facture aux victimes ou à leurs proches, a indiqué jeudi Gaby Szöllösy, secrétaire générale de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS), à la radio-télévision alémanique SRF.
Les hôpitaux valaisans ont été invités à adresser leurs factures à l'Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS), selon SRF. Une aide d'urgence peut également être demandée par le biais de l'aide aux victimes. Les personnes concernées doivent s'adresser au centre de consultation compétent de leur canton de résidence. Elles y recevront des conseils et une aide financière. Les victimes étrangères peuvent aussi bénéficier de cette aide.
Source: ATS
Collecte de fonds frauduleuse: une plainte a été déposée dans le canton de Vaud
La Suisse est en deuil après l'incendie à Crans-Montana, mais la solidarité s'est rapidement mise en place: beaucoup souhaitent apporter une aide financière aux personnes touchées.
En cherchant sur Internet, on tombe rapidement sur de nombreux appels aux dons. Notamment sur la plateforme de financement participatif GoFundMe. La police cantonale vaudoise met toutefois en garde sur Instagram: les personnes souhaitant faire un don doivent être vigilantes face à ce type d'initiatives privées. En effet, la police a déjà découvert plusieurs collectes de fonds frauduleuses sur des plateformes connues, dont GoFundMe, comme l'indique la vidéo de «eCop Francois».
Une plainte a déjà été déposée par une famille concernée auprès de la police cantonale vaudoise. Selon cette plainte, un utilisateur aurait volé des photos d'un membre décédé de la famille et les aurait utilisées pour demander des dons. Le policier demande aux proches de signaler toute autre collecte de dons frauduleuse et de porter plainte «s'ils en ont la force».
À ce jour, aucune somme n'a été versée pour la plupart des appels aux dons lancés pour Crans-Montana sur GoFundMe. Certains des 35 appels aux dons semblent en effet suspects.