Jacques Moretti, co-gérant du «Constellation», est placé en détention préventive

Entendu pour la première fois en qualité de prévenu ce vendredi à Sion, Jacques Moretti, co-gérant du «Constellation», a été placé en détention préventive à l'issue de son audition, révèle «24 Heures», informations confirmées par BFMTV. La justice évoque «un risque de fuite».

En revanche, sa femme reste en liberté. Jacques et Jessica Moretti sont visés par une instruction pénale pour «homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence».

Jessica Moretti, co-propriétaire du bar avec son mari Jacques, s'est adressée à la presse en sortant de son audition à Sion: «Mes pensées constantes vont vers les victimes et les gens qui se battent aujourd'hui. C'est une tragédie inimaginable. Jamais, jamais on aurait pu imaginer ça. Ça s'est passé dans notre établissement et je tiens à m'excuser», a-t-elle déclaré.

Trois procureures ont mené les débats, dont Catherine Seppey (chargée de l'enquête) et Beatrice Pilloud, procureure générale visée par de multiples demandes de démission. Les questions liées proprement au drame seront éclaircies prochainement. Plusieurs avocats de victimes ont pu assister à ces auditions.