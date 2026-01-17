Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- Le numéro de la helpline pour les familles, victimes et témoins: 0848 112 117
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 40 morts, 116 blessés dont 71 Suisses
- L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
- Le co-gérant du bar et sa femme ont été entendus en qualité de prévenus. Jacques Moretti a été placé en détention préventive.
La commune de Crans-Montana admet mardi 6 janvier «un manquement» dans les contrôles de sécurité de cet établissement.
La Suisse a observé une minute de silence lors de la journée de deuil national le vendredi 9 janvier.
Cyane aurait porté plainte en 2024 contre les Moretti, dénonçant ses conditions de travail
De nouveaux détails ont émergé sur la mort tragique de la serveuse Cyane, rapporte le journal allemand «Bild». Selon l'avocate de ses parents, Cyane a déposé plainte en 2024 auprès du tribunal du travail concernant ses conditions de travail dans les établissements des Moretti. Elle aurait été épuisée physiquement et mentalement.
«En 2025, elle a confié à ses parents qu’elle travaillait sans relâche, jour après jour. Son service commençait le jour au restaurant 'Senso' et se prolongeait jusqu’aux petites heures du matin au bar 'Le Constellation'», a déclaré l’avocate.
Jessica Moretti aurait déclaré au parquet que Cyane représentait une petite sœur pour elle. Des faits contestés par les parents de l'ancienne employée. Selon les informations dont nous disposons, les parents ont déclaré de leur côté que leur fille et le couple Moretti échangeaient uniquement de façon professionnelle.
L'incendie de Crans-Montana s'invite dans le débat sur les feux d'artifice
L'incendie de Crans-Montana aura des conséquences sur le débat sur l'interdiction des feux d'artifice. La commission de la science et de la culture du Conseil des Etats souhaite élargir l'interdiction à d'autres engins pyrotechniques.
L'initiative populaire, déposée par des organisations de protection des animaux, demande une plus grande protection des personnes, des animaux et de l'environnement contre le bruit et les émissions causés par les feux d’artifice. Toutes les catégories d'engins pyrotechniques devraient être interdites. Le contre-projet suit le même but. Toutefois, les engins pyrotechniques, tels que les cierges magiques, ne sont pour l’instant pas inclus explicitement dans celui-ci.
Coordination avec les cantons
Aux yeux de la commission, les questions soulevées par la catastrophe de Crans-Montana doivent être examinées, indiquent vendredi les services du Parlement. Elle a chargé l'administration fédérale de clarifier cette question.
L'administration devra également étudier de quelle manière soutenir judicieusement l’action des cantons sans limiter la marge de manœuvre leur permettant de mettre en place des solutions pertinentes et adaptées aux conditions régionales. Cette démarche devra s’effectuer en étroite coordination avec les cantons. Le projet devrait être débattu lors de la session d’été.
Source: ATS
Le Canton de Vaud validera le semestre de tous ses gymnasiens
A la suite des grèves de la fonction publique en fin d'année passée et du drame de Crans-Montana, le Canton de Vaud a décidé de valider le semestre de tous les gymnasiens. En clair: aucun échec définitif ne sera prononcé en cette fin de semestre, a indiqué vendredi à Keystone-ATS le Département de l'enseignement et de la formation (DEF), confirmant une information de la RTS.
Source: ATS
Le mémorial aux victimes va être déplacé la semaine prochaine
Le mémorial aux victimes de l'incendie du Constellation à Crans-Montana va être déplacé la semaine prochaine à quelques centaines de mètres, près de la Chapelle Saint-Christophe. La commune a pris cette décision sur recommandation de la police pour des raisons de sécurité.
Le mémorial avait été installé dans les jours qui avaient suivi l'incendie au croisement de la rue Centrale et de la rue du Pas-de-l’Ours, tout proche du lieu du drame. Il empiète notamment sur deux passages piétons. Le nouvel emplacement permettra de garantir un recueillement dans le calme et en toute sécurité, indique vendredi la commune dans un communiqué.
De très nombreuses personnes se rendent chaque jour au mémorial. Certaines y déposent une gerbe de fleurs, une bougie ou laissent quelques mots dans le livre de condoléances. La commune de Crans-Montana souhaite maintenir un lieu de recueillement accessible, offrant le calme et la sécurité nécessaires aux personnes venues honorer les victimes, précise-t-elle.
Source: ATS
Neuchâtel interdit aussi les engins pyrotechniques
Le canton de Neuchâtel interdit à son tour, après le drame de Crans-Montana, tout engin pyrotechnique dans les locaux fermés des établissements publics, comme le Valais, Jura, Tessin, Vaud et Genève. Les bougies et les engins dotés de LED restent en revanche admis.
Les mesures ont été communiquées vendredi par le Conseil d'Etat en réponse à une question du député PLR Blaise Courvoisier. L'exécutif a ordonné par ailleurs des contrôles complémentaires rapides des établissements présentant le risque le plus élevé. Parallèlement, il a lancé une analyse sur un renforcement de la sécurité.
Le gouvernement veut un resserrement des contrôles des établissements à risques par les communes à une fréquence de deux ans et de quatre ans pour les établissements à risques modérés. «Une surveillance régulière permettra de vérifier que les conditions d’exploitation restent sûres», précise sa réponse.
Bilan début 2027
Le Conseil d'Etat mentionne encore un monitorage obligatoire des contrôles de prévention incendie des communes à remettre au canton, en l'occurrence l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP). «Ce suivi permettra d’assurer la bonne surveillance des établissements à risque élevé», note-t-il.
Plus loin, l'exécutif cantonal indique vouloir faire contrôler bars, clubs et discothèques par les communes d’ici à 2026. Il souhaite aussi dresser un premier état de situation au début de 2027, pour savoir si des mesures additionnelles sont nécessaires, voire de nouvelles répartitions de compétences entre canton et communes.
Source: ATS
Le Ministère public valaisan a demandé au couple Moretti de verser 400'000 francs de caution
Le Ministre public du Valais a proposé plusieurs mesures pour Jacques et Jessica Moretti, selon le pôle enquête de la RTS.
Pour rappel, Jessica Moretti est soumise à des mesures de substitution au lieu de la détention provisoire. Le Ministère public a proposé: le port d'un bracelet électronique, l'obligation de se présenter chaque trois jours à la police – le Tribunal des mesures de contrainte a finalement décidé que ce serait tous les jours – et le versement d'une caution de 200'000 francs.
Le MP a demandé les mêmes mesures pour Jacques Moretti, excepté la détention provisoire, qui a été validée par le Tribunal des mesures de contrainte. Dans sa requête, le Ministère public estime que le montant «paraît adéquat» au vu de la situation financière du prévenu: il n'a aucun revenu pour l'instant, possède des voitures en leasing et détient des biens immobiliers soumis à des hypothèques.
Une fois la caution versée, le gérant du bar pourrait donc sortir de prison. Le Tribunal des mesures de contrainte doit encore statuer sur les cautions.
Plus de 23'000 messages dans le livre de condoléances en ligne
Plus de 23'000 messages ont été publiés dans le livre de condoléances en ligne ouvert par la Confédération après le drame de Crans-Montana. Refermé il y a une semaine, le livre reste accessible au public en ligne.
Le livre a été clos vendredi dernier après la cérémonie commémorative lors de la journée nationale de deuil, a indiqué vendredi la Chancellerie fédérale à Keystone-ATS. Depuis, il n'est plus possible d'y ajouter des messages.
Politiciens ou anonymes, de Suisse et d'ailleurs, ont laissé quelques mots pour les victimes dans ce recueil numérique, qui compte 240 pages. Chaque page comprend environ 100 messages de condoléances, avait précisé la Chancellerie fédérale à Keystone-ATS le 6 janvier.
Les condoléances du Conseil fédéral
Le président de la Confédération Guy Parmelin a notamment présenté ses condoléances au nom du gouvernement suisse, «même si aucun mot ne peut combler le vide laissé par une perte aussi soudaine et aussi brutale».
Le président du gouvernement valaisan Mathias Reynard a fait de même, soulignant que face à une telle souffrance, «les mots sont parfois le seul moyen d'exprimer sa solidarité et d'offrir un peu de réconfort. Les mots n'effacent pas le chagrin, mais l'apaisent. Ils brisent le silence, expriment l'empathie, offrent une présence».
Tous les messages ont été vérifiés
Selon la Chancellerie fédérale, «des personnes du monde entier ont envoyé des messages de sympathie, de compassion et de réconfort». Elle n'a pas tenu de statistiques à ce sujet. Un parcours des messages montre que les expéditeurs viennent de Suisse, mais aussi de France, d'Italie, de Roumanie, de Grèce, de Turquie, du Maroc, du Brésil ou encore du Canada.
Tous les messages ont été vérifiés avant leur publication. Seuls les messages réellement dédiés à la mémoire des victimes et destinés à exprimer la tristesse et la compassion des signataires sont mis en ligne, avait expliqué la Chancellerie. Et d'assurer que «la très grande majorité» des messages répond à ce critère.
Source: ATS
Le Jura interdit aussi les engins pyrotechniques à l'intérieur
Le Gouvernement jurassien va à son tour interdire les engins pyrotechniques à l’intérieur des établissements publics après le drame de Crans-Montana. Il a décidé, lors de la première séance ordinaire de la législature, de procéder aux modifications de bases légales ad hoc.
L'exécutif cantonal entend modifier l’ordonnance sur les auberges et l’ordonnance sur les spectacles et les divertissements. Un projet en ce sens lui sera «très prochainement» soumis, a indiqué vendredi la Chancellerie d'Etat. Il propose aussi la mise sur pied d’une table ronde pour tirer les leçons de l'incendie survenu en Valais.
La rencontre rassemblera l’ECA Jura, à savoir l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention, le Service de l’économie et de l’emploi (SEE), la faîtière des restaurants Gastrojura, l’Association jurassienne des communes et les autres partenaires concernés, précise le communiqué.
Seul Fribourg a opté pour un statu quo
La démarche veut réduire «autant que possible les risques» à la suite du drame vécu le 1er janvier à Crans-Montana, drame qui a causé 40 morts et fait 116 blessés. Valais, Genève et Vaud ont déjà décidé de proscrire les engins pyrotechniques dans les restaurants et bars. Fribourg a lui opté pour le statu quo, avec un suivi attentif.
Au-delà, le canton du Jura salue le travail mené par l’ECA Jura en matière de prévention. L'organisme réalise environ 1000 contrôles par année (réceptions de constructions, contrôles périodiques et administratifs, installations particulières), y compris les demandes de rapports nécessaires à l’obtention d’une patente.
Le Tessin emboîte le pas
Le gouvernement du canton du Tessin souhaite également interdire les articles pyrotechniques à l'intérieur des établissements publics. C'est ce qu'a annoncé vendredi le conseiller d'Etat Claudio Zali (Lega) devant les médias.
L'interdiction devrait être adoptée dans les deux prochaines semaines, a déclaré Clausio Zali, qui assumera lui-même la présidence de la commission cantonale de protection incendie. Le conseiller d'Etat a également annoncé des contrôles plus fréquents des établissements publics et des sanctions plus sévères.
Source: ATS
La porte de secours était condamnée et cachée par un rideau, affirme un ex-employé du «Constellation»
Un ancien serveur du «Constellation» a affirmé à la RTS qu’il n’avait pas été briefé en matière de sécurité. Il explique aussi qu’un rideau noir cachait la porte de secours. Bien qu’il admette que le panneau vert «issue de secours» était affiché au-dessus de la porte, il affirme qu'elle était condamnée.
La chaîne de télévision italienne Tg3 a diffusé les images de la caméra de surveillance du bar, capturées le jour-même de l’incendie. On y voit un meuble bloquer la porte. Selon les descriptions des propriétaires du bar, il s’agit d’une porte de service, relaie le «Corriere della Sera».
De son côté, Jacques Moretti a confirmé lors de son audition au Ministère public que la porte de service située au rez-de-chaussée était verrouillée de l’intérieur. Il dit l’avoir ouverte lui-même depuis l’extérieur et avoir découvert plusieurs corps. Il a dit ignorer pourquoi la porte était condamnée.
Stéphane Ganzer va rencontrer l'ambassadeur italien
Le conseiller d'Etat valaisan Stéphane Ganzer va rencontrer vendredi l'ambassadeur italien en Suisse, Gian Lorenzo Cornado. Les aides financières prévues par le canton du Valais en faveur des familles touchées par la tragédie de Crans-Montana figurent notamment à l'ordre du jour.
Mercredi, le Conseil d'Etat valaisan a débloqué un fonds pour les victimes de l'incendie. Un montant forfaitaire de 10'000 francs sera mis à disposition pour chaque victime hospitalisée ou décédée.
Recherche de la vérité
L'objectif de la rencontre de vendredi sera également de «réaffirmer les vives attentes de l'Italie quant à la recherche de la vérité et à la justice pour les victimes et les blessés du terrible incendie de Crans-Montana», a expliqué Gian Lorenzo Cornado à l'agence de presse italienne Ansa. La rencontre aura lieu à Sion au Département de la sécurité.
Jeudi, l'Italie a expliqué qu'elle allait proposer à la Commission européenne de se constituer partie civile après l'incendie du bar «Le Constellation». Elle veut aussi proposer une coordination à d'autres pays de l'UE dans les procédures en cours.
Source: ATS
Les cliniques de réadaptation évaluent leurs capacités d'accueil
Les cliniques de réadaptation en Suisse se préparent à éventuellement accueillir des personnes blessées dans le terrible incendie de Crans-Montana (VS) à Nouvel An. Les besoins et les capacités d'accueil font encore l'objet d'une évaluation.
Il conviendra prochainement d'établir le nombre de blessés qui auront besoin d'une réadaptation spécialisée, a indiqué la Conférence des directrices et directeurs de la santé (CDS) jeudi à Keystone-ATS. Dans l'immédiat, la priorité va aux soins aigus.
Capacités augmentées
De nombreux blessés devront ensuite recourir à une réadaptation de longue durée, pouvant s'étaler sur un ou deux ans. La CDS est en contact à ce sujet avec la Confédération, les cantons et d'autres acteurs concernés. Il s'agit notamment d'évaluer précisément les besoins, les capacités d'accueil en Suisse et la nécessité d'éventuellement recourir à une aide internationale.
Pour les grands brûlés, la Suisse dispose des deux cliniques de réadaptation de la Suva à Bellikon (AG) et à Sion (Clinique romande de réadaptation). «Les premiers patients (de Crans-Montana) sont attendus au cours des prochains jours ou des prochaines semaines», a déclaré le directeur des cliniques Suva Roberto Rossi dans un article des journaux de Tamedia paru mercredi. «Nous augmentons nos capacités de manière importante surtout dans le domaine des soins», a-t-il ajouté.
Source: ATS