Plus de 23'000 messages dans le livre de condoléances en ligne

Plus de 23'000 messages ont été publiés dans le livre de condoléances en ligne ouvert par la Confédération après le drame de Crans-Montana. Refermé il y a une semaine, le livre reste accessible au public en ligne.

Le livre a été clos vendredi dernier après la cérémonie commémorative lors de la journée nationale de deuil, a indiqué vendredi la Chancellerie fédérale à Keystone-ATS. Depuis, il n'est plus possible d'y ajouter des messages.

Politiciens ou anonymes, de Suisse et d'ailleurs, ont laissé quelques mots pour les victimes dans ce recueil numérique, qui compte 240 pages. Chaque page comprend environ 100 messages de condoléances, avait précisé la Chancellerie fédérale à Keystone-ATS le 6 janvier.

Les condoléances du Conseil fédéral

Le président de la Confédération Guy Parmelin a notamment présenté ses condoléances au nom du gouvernement suisse, «même si aucun mot ne peut combler le vide laissé par une perte aussi soudaine et aussi brutale».

Le président du gouvernement valaisan Mathias Reynard a fait de même, soulignant que face à une telle souffrance, «les mots sont parfois le seul moyen d'exprimer sa solidarité et d'offrir un peu de réconfort. Les mots n'effacent pas le chagrin, mais l'apaisent. Ils brisent le silence, expriment l'empathie, offrent une présence».

Tous les messages ont été vérifiés

Selon la Chancellerie fédérale, «des personnes du monde entier ont envoyé des messages de sympathie, de compassion et de réconfort». Elle n'a pas tenu de statistiques à ce sujet. Un parcours des messages montre que les expéditeurs viennent de Suisse, mais aussi de France, d'Italie, de Roumanie, de Grèce, de Turquie, du Maroc, du Brésil ou encore du Canada.

Tous les messages ont été vérifiés avant leur publication. Seuls les messages réellement dédiés à la mémoire des victimes et destinés à exprimer la tristesse et la compassion des signataires sont mis en ligne, avait expliqué la Chancellerie. Et d'assurer que «la très grande majorité» des messages répond à ce critère.

Source: ATS