Une ligne de soutien psychologique gratuite ouverte

Le canton du Valais a choisi de se doter d'une ligne téléphonique de soutien psychologique en lien avec l'incendie de Crans-Montana. Celle-ci sera accessible gratuitement et 24h/24 au 0800 012 210.

«Ce dispositif mobilise des psychologues, des psychiatres et des pédopsychiatres afin d’offrir une écoute, une orientation et un accompagnement adaptés aux personnes en souffrance psychique», précise l'Etat du Valais dans un communiqué.

Le Canton se dit «conscient qu’un événement tel que celui qui s’est produit le 1er janvier à Crans-Montana peut avoir des répercussions profondes et durables sur la santé mentale des intervenants, des personnes concernées et de leurs proches.»

Un appel au 0800 012 210 permet d'orienter vers la prestation la plus adaptée aux besoins. Selon la situation, «la prise en charge psychologique ou psychiatrique peut être financée par l’assurance-maladie de base ou par la LAVI (Loi sur l’aide aux victimes d’infractions)», rappelle le canton.

«Des solutions pourraient également être envisagées pour les personnes rencontrant des difficultés financières.» Cette démarche est réalisée en collaboration avec l’Hôpital du Valais, la Société médicale du Valais, dont le groupement des psychiatres, ainsi que l’Association des psychologues du Valais.

Source: ATS