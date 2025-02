La Chaux-de-Fonds, Capitale culturelle suisse, lance un appel à projets

La Chaux-de-Fonds est la Capitale culturelle suisse pour 2027. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

La Chaux-de-Fonds, Capitale culturelle suisse 2027, démarre ce mercredi avec un premier appel à projets pour une série de cartes blanches aux Anciens Abattoirs. Exclusivement destiné aux artistes et associations locaux, l'appel marque l'une des premières pierres du projet culturel.

Outre ce programme, l'agenda se dessinera aussi via «des collaborations avec les institutions de la ville, une programmation locale et internationale portée par La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027 ainsi que la valorisation de toutes les propositions culturelles présentes en 2027, a indiqué l'association.

Les Anciens Abattoirs constitueront le lieu emblématique et central de la manifestation, dont le coup d'envoi officiel sera donné le 31 décembre 2026, lors d'une grande célébration annonçant une année «explosive et festive». La fête s’étendra à partir d'un grand week-end d’ouverture jusqu'au 3 janvier 2027, précise le communiqué.

Au fil des mois

La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027 dévoilera progressivement son concept artistique global, sa programmation et ses partenariats au fil des 20 prochains mois. Avec cet événement majeur, la Métropole horlogère des Montagnes neuchâteloises deviendra la première capitale culturelle suisse.

Le projet consiste à mettre en lumière richesse et diversité de la scène artistique locale. Ville-manufacture unique en Suisse, où patrimoine et innovation se croisent sans cesse, La Chaux-de-Fonds se transformera alors en «un laboratoire à ciel ouvert, un espace d’expérimentations artistiques et de dialogues culturels».