A Neuchâtel, un bizutage militaire tourne au passage à tabac

Au menu de ce 2 septembre: le bizutage violent à Colombier, l'élue genevoise visée pour trafic de drogue, la VAR dans la lutte, la visite de KKS à Berlin et pour finir la formation dans un centre de requérants d'asile.

Une commandante et douze officiers ont été condamnés par la justice militaire pour un bizutage violent à la caserne de Colombier (NE) (Illustration). Photo: KEYSTONE

Qu'est-ce que peut nous réserver l'actualité ce mardi 2 septembre? Pour y répondre, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un florilège des news suisses qui vont compter aujourd'hui. En voiture:

1 Bizutage violent à la caserne de Colombier

Une commandante de l'armée suisse et douze officiers ont été récemment condamnés par la justice militaire pour une affaire de bizutage sous forme de passage à tabac à Colombier (NE) remontant à plusieurs années, rapportent mardi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». Lors d'une cérémonie de promotion en 2018, 22 recrues avaient été blessées à coups de poing. «Je tolère jusqu'à deux fractures de la clavicule», avait lancé la commandante. Deux des recrues, dont l'une a dû être transportée aux urgences hospitalières, ont eu des côtes fracturées. Le médecin militaire avait porté plainte, après avoir établi des certificats militaires pour 14 soldats. Les officiers avaient affirmé qu'il s'agissait d'un rituel traditionnel. La commandante est aujourd'hui officier de carrière avec le grade de major. Elle a «pleinement mérité» son statut, selon le jugement définitif.

2 L'élue soupçonnée de trafic de drogue veut sortir de prison

L'élue des Vert-e-s du Grand-Saconnex (GE), arrêtée en mars dans le cadre d'une enquête sur un vaste réseau de trafic de drogue, a demandé sa libération provisoire, affirme mardi la «Tribune de Genève». Elle dit vouloir retrouver sa place au conseil municipal, où «il y a plein de projets qui doivent être mis en place, notamment au Département de l'aménagement et du territoire». Mais la procureure rejette la demande, selon le journal. Le Tribunal des mesures de contraintes doit trancher cette semaine encore. Selon la police, le réseau, appelé Happy Mania, écoulait chaque semaine plusieurs centaines de grammes de cocaïne, de MDMA et de produits cannabiques. Rien qu'en 2004, il aurait gagné 2,5 millions de francs.

3 Pas de VAR à l'horizon pour la lutte suisse

Il n'y aura pas d'arbitrage vidéo dans la lutte suisse dans dix ans, avertit mardi dans Blick Stefan Strebel, le directeur technique de l'association fédérale de lutte suisse. «Plus de 90% des officiels et des amateurs de lutte s'y opposent», assure-t-il. Il se dit ouvert à une phase de test, mais le facteur humain ne doit pas être éliminé: «La stratégie est claire: nous acceptons la culture de l'erreur.»

4 KKS à Berlin pour parler taxes

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter se rend mardi à Berlin pour y rencontrer le chancelier allemand Friedrich Merz. Les deux dirigeants discuteront notamment des relations bilatérales entre la Suisse et l'Allemagne et de la situation géopolitique. Parmi les thèmes abordés figureront en particulier le commerce mondial et les répercussions de la politique douanière des Etats-Unis, les relations entre la Suisse et l'Union européenne, la guerre en Ukraine, ainsi que la présidence suisse de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en 2026.

5 Beat Jans en visite dans un centre pour requérants d’asile

Le conseiller fédéral Beat Jans visite mardi le centre de formation destiné aux requérants d'asile de Bellelay, dans le Jura bernois. Depuis l'ouverture de cette institution il y a un an, une centaine de personnes ont suivi les premiers modules pour la formation d'auxiliaire de santé Croix-Rouge suisse (CRS). Ce projet unique en Suisse vise à favoriser l'intégration au marché de l'emploi des requérants d'asile dans le domaine de la santé. Ce programme vise également à atténuer la pénurie de personnel qualifié qui touche ce secteur.