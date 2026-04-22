Le trafic CFF perturbé sur la ligne Yverdon-Neuchâtel

Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick
Le trafic ferroviaire est interrompu ce mercredi matin sur la ligne Yverdon-Neuchâtel, entre Bevaix et Boudry, indiquent les CFF. La perturbation devrait durer jusqu'à 11h00. Sont concernées les lignes IC5, IC51, IR57 et R13.
Cela est dû à un accident de personne. Il faut donc s'attendre à des retards et suppressions.
La compagnie ferroviaire a mis en place des bus de remplacement pour les voyageurs circulant entre Bevaix et Colombier, ainsi qu'Yverdon-les-Bains et Neuchâtel. Les passagers entre Genève-Aéroport, Genève, Morges, Lausanne et Biel/Bienne, Solothurn circulent via Bern, et ceux entre Yverdon-les-Bains et Neuchâtel via Payerne.
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