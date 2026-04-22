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Retards et suppressions
Le trafic CFF perturbé sur la ligne Yverdon-Neuchâtel

Le trafic ferroviaire est interrompu entre Bevaix et Boudry, sur la ligne CFF Yverdon-Neuchâtel. La perturbation devrait durer jusqu'à 11h00.
Publié: il y a 32 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 15 minutes
Photo: Sven Thomann
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Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Le trafic ferroviaire est interrompu ce mercredi matin sur la ligne Yverdon-Neuchâtel, entre Bevaix et Boudry, indiquent les CFF. La perturbation devrait durer jusqu'à 11h00. Sont concernées les lignes IC5, IC51, IR57 et R13. 

Cela est dû à un accident de personne. Il faut donc s'attendre à des retards et suppressions. 

La compagnie ferroviaire a mis en place des bus de remplacement pour les voyageurs circulant entre Bevaix et Colombier, ainsi qu'Yverdon-les-Bains et Neuchâtel. Les passagers entre Genève-Aéroport, Genève, Morges, Lausanne et Biel/Bienne, Solothurn circulent via Bern, et ceux entre Yverdon-les-Bains et Neuchâtel via Payerne.

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