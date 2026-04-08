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Tous les trains supprimés
Le trafic CFF interrompu sur la ligne Genève-Lausanne

Le trafic ferroviaire est interrompu entre Rolle et St-Prex. Les trains ne circulent plus jusqu'à 20h50 environ.
Publié: il y a 33 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 15 minutes
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Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Une perturbation a lieu sur la ligne CFF Genève-Lausanne: les trains ne circulent plus entre Rolle et St-Prex. Un accident de personne est en cause, selon le site web de la compagnie ferroviaire. Sont concernés: les lignes EC, IC1, IR15, IR90, IR95, RE33, R8 et R9. 

Les trains sont supprimés. La perturbation devrait durer jusqu'à 20h50.

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