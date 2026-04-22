Le trafic CFF reprend sur la ligne Yverdon-Neuchâtel

Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick
Un accident de personne avait interrompu le trafic ferroviaire ce mercredi matin sur la ligne Yverdon-Neuchâtel, entre Bevaix et Boudry. Divers retards et suppressions de trains avaient eu lieu jusqu'aux alentours de 11h00. La perturbation est désormais réglée.
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