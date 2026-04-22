Le trafic ferroviaire a repris progressivement entre Bevaix et Boudry, sur la ligne CFF Yverdon-Neuchâtel. Un accident de personne était en cause.

Le trafic CFF reprend sur la ligne Yverdon-Neuchâtel

Le trafic CFF reprend sur la ligne Yverdon-Neuchâtel

Après un accident de personne

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Un accident de personne avait interrompu le trafic ferroviaire ce mercredi matin sur la ligne Yverdon-Neuchâtel, entre Bevaix et Boudry. Divers retards et suppressions de trains avaient eu lieu jusqu'aux alentours de 11h00. La perturbation est désormais réglée.