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Retards et suppressions
Le trafic CFF reprend progressivement sur la ligne Genève-Lausanne

Le trafic ferroviaire des CFF a été interrompu entre Rolle et St-Prex ce mardi soir. Des perturbations sont encore à prévoir dans la soirée.
Publié: 20:06 heures
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Dernière mise à jour: il y a 56 minutes
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Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

La ligne CFF Genève-Lausanne a été perturbé ce mardi dans la soirée. Un accident de personne à la hauteur d'Allaman en est la cause, selon le site web de la compagnie ferroviaire. Les lignes EC, IC1, IR15, IR90, IR95, RE33 ont été supprimées, puis progressivement rétablies à partir de 20h50.

Le trafic ferroviaire reste toutefois perturbé entre Allaman et St-Prex. Les trains R8 et R9 sont limités, avec des arrêts modifiés, tandis que des bus assurent la liaison toutes les 15 minutes.

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