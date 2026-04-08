Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick
La ligne CFF Genève-Lausanne a été perturbé ce mardi dans la soirée. Un accident de personne à la hauteur d'Allaman en est la cause, selon le site web de la compagnie ferroviaire. Les lignes EC, IC1, IR15, IR90, IR95, RE33 ont été supprimées, puis progressivement rétablies à partir de 20h50.
Le trafic ferroviaire reste toutefois perturbé entre Allaman et St-Prex. Les trains R8 et R9 sont limités, avec des arrêts modifiés, tandis que des bus assurent la liaison toutes les 15 minutes.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Présenté par
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?