Un incendie perturbe fortement le trafic CFF ce vendredi entre Lausanne et Fribourg. Les lignes concernées sont interrompues jusqu’à 18h au moins.

Le trafic CFF interrompu entre Lausanne et Fribourg

Le trafic CFF interrompu entre Lausanne et Fribourg

Un incendie en cours

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Un «incendie» perturbe fortement le réseau CFF. Le trafic est interrompu jusqu'à 18h00 au moins sur les lignes Lausanne – Fribourg (entre Puidoux et Vauderens) et Lausanne – Payerne (entre Puidoux et Lucens).

Les lignes IC1, IR15, R8, R9, S40 et S41 subissent suppressions et retards. Les voyageurs transitant vers Berne, Bâle ou Zurich sont déviés via Bienne. Les liaisons entre Lausanne et Payerne s'effectuent par Yverdon.