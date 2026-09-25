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Un incendie en cours
Le trafic CFF interrompu entre Lausanne et Fribourg

Un incendie perturbe fortement le trafic CFF ce vendredi entre Lausanne et Fribourg. Les lignes concernées sont interrompues jusqu’à 18h au moins.
Publié: il y a 4 minutes
Un sinistre paralyse la circulation ferroviaire vaudoise à la hauteur de Puidoux. (image d'illustration)
Photo: Keystone
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Mathilde JaccardJournaliste Blick

Un «incendie» perturbe fortement le réseau CFF. Le trafic est interrompu jusqu'à 18h00 au moins sur les lignes Lausanne – Fribourg (entre Puidoux et Vauderens) et Lausanne – Payerne (entre Puidoux et Lucens).

Les lignes IC1, IR15, R8, R9, S40 et S41 subissent suppressions et retards. Les voyageurs transitant vers Berne, Bâle ou Zurich sont déviés via Bienne. Les liaisons entre Lausanne et Payerne s'effectuent par Yverdon.

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