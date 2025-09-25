DE
FR

Nouvelles rames
Le réseau RER Vaud des CFF va être renforcé

Le RER Vaud se modernise avec huit nouvelles rames à deux étages cet automne. Ces trains augmenteront la capacité sur l'axe Riviera-Chablais, offrant plus de confort et d'accessibilité aux voyageurs.
Publié: il y a 40 minutes
Partager
Écouter
Huit nouvelles rames à deux étages vont être mises en service sur le réseau RER Vaud sur l'axe Riviera-Chablais. (image d'illustration)
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Huit nouvelles rames à deux étages seront mises en service sur le réseau du RER Vaud cet automne. Elles permettront d'augmenter la capacité sur l'axe Riviera-Chablais, nouvelle étape d'un renforcement progressif du réseau.

Mis en service il y a quinze ans, le RER Vaud compte aujourd'hui 9 lignes. Cela le place, en termes d'importance et de compétitivité, à la deuxième place des RER exploités par les CFF, derrière celui de Zurich, rappellent jeudi le canton et les CFF.

Rames modernes

Cet automne verra l'engagement progressif de huit rames à deux étages de nouvelle génération. Ces rames IR-DOSTO (RABe 512) peuvent accueillir 732 personnes, avec 466 sièges et 266 places debout. «Ce sont des rames modernes, avec beaucoup plus de capacités en terme de places assises», a expliqué à Keystone-ATS David Fattebert, directeur régional pour la Suisse romande.

A lire aussi
Vers la fin du billet de train en papier? Les CFF adaptent leurs services
Juste avec le Swisspass
Vers la fin du ticket en papier? Les CFF adaptent leurs services
Paralysé par un projet des CFF, cet entrepreneur suisse désespère
«C'est un gâchis total!»
Paralysé par les CFF, cet entrepreneur désespère

Ces trains, conformes à la Loi fédérale sur l’égalité pour les handicapés (LHand), sont conçus pour faciliter et accélérer l'accès des voyageurs. Chaque siège est équipé d'une prise, des zones spécifiques accueillent poussettes et fauteuils roulants et chaque rame dispose de cinq toilettes, détaille le communiqué.

L'engagement progressif de ces rames d'ici décembre 2025 marque le début d'un renouvellement plus vaste du matériel roulant. L'objectif est d'équiper le réseau d'une majorité de rames à deux étages d'ici 2035. Pour y arriver, les CFF doivent adapter les infrastructures, notamment entre Palézieux et Payerne ou Vevey et Puidoux.

Inversion des lignes

La première étape de ce renforcement est rendue possible par une inversion des lignes historiques du RER Vaud. Dès le changement d'horaire, le 14 décembre, les nouvelles rames à deux étages circuleront sur les lignes R1 et R2 entre Grandson et Bex. Les lignes R3 et R4 iront désormais de Vallorbe/Le Brassus jusqu'à Vevey.

Ces changements permettent d'accroître l'offre et le confort sur l'axe Lausanne-Riviera-Chablais, améliorant l'attractivité du rail par rapport à la voiture sur un trajet également très fréquenté pour les loisirs. Aux heures de pointe, la capacité entre Lausanne et Vevey augmentera de plus de 20%, permettant le quasi doublement de la capacité sur l'ensemble de la journée, indique le communiqué.

Première pour l'axe Riviera-Chablais

Pour la première fois, des trains à deux étages du RER Vaud circuleront sur l'axe Riviera-Chablais. «Dès le changement d'horaire, il y aura huit trains par heure – quatre RER et quatre trains grandes lignes – au départ de Vevey. C'est énorme», a ajouté David Fattebert.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Avec vidéo
Présenté par
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Jeunes et apprentissage
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Présenté par
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus