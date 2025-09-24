Dans le canton de Lucerne, les affaires de Markus Gasser marchent bien. Mais un projet des CFF bloque depuis des années l'extension de son centre de recyclage et de sa station-service bon marché. Aujourd'hui, il est au bout du rouleau.

1/5 «Je ne peux pas investir si je ne sais pas ce qui va arriver», confie Markus Gasser. Photo: Kim Niederhauser

Christian Kolbe et Kim Niederhauser

«Quand?» et «Combien?» Ces questions hantent Markus Gasser depuis plusieurs années et l'empêchent de dormir. Cet entrepreneur prospère à Dagmersellen, dans le canton de Lucerne, y vend des pierres naturelles à grande échelle, propose le carburant diesel le moins cher du monde et exploite un grand centre d'élimination et de recyclage – le pilier désormais le plus important de l'entreprise.

Les questions qui tourmentent actuellement Markus Gasser ont un seul point commun: les CFF. En effet, l'entreprise publique prévoit de grandes choses à Dagmersellen... aux frais de l'entrepreneur.

Le terrain d'exploitation de 26'000 mètres carrés de Gasser SA se trouve directement sur la ligne de chemin de fer Olten-Lucerne. L'entreprise a acquis ce terrain il y a environ 30 ans et n'a cessé de le développer depuis. Et ce, en accord avec les CFF. «En 1999 déjà, nous avons cédé un bout de terrain aux chemins de fer et obtenu un prix équitable pour cela», explique Markus Gasser. En 2014, l'entrepreneur obtient ce qu'on appelle un droit de superficie rapproché et peut ainsi construire jusqu'aux voies ferrées.

D'abord négocier

Aujourd'hui, Markus Gasser se tient fièrement sur sa trieuse de tôles entièrement automatisée, qui sépare les boîtes en aluminium des boîtes de conserve. Il y a des grondements et des cliquetis, le bruit est parfois assourdissant, c'est pourquoi Markus Gasser a décidé il y a trois ans de recouvrir l'installation. Il a donc déposé une demande de permis de construire et c'est à cette occasion qu'il a appris que les CFF voulaient à nouveau l'exproprier de son terrain.

«Ils m'ont dit 'Tu as le droit de construire à proximité, mais pas sur le terrain'». En réalité, les CFF ont besoin d'une voie supplémentaire pour pouvoir mieux desservir Dagmersellen avec des trains de marchandises. Mais Markus Gasser a besoin de son terrain, qu'il exploite jusqu'au dernier mètre carré.

« Depuis plus de deux ans, je suis bloqué dans le développement de mon entreprise à cause des CFF Markus Gasser, entrepreneur à Dagmersellen (LU) »

Après six mois de négociations (infructueuses), Markus Gasser s'est mis à chercher des solutions. Il a décidé de déplacer une partie du terrain, de planifier la construction d'un nouveau hall de plusieurs étages. «Ce projet nous coûterait environ 16 millions de francs», explique l'entrepreneur. Un investissement important pour l'entreprise qui emploie 40 personnes.

A la recherche d'une solution

Depuis, Markus Gasser se demande quand les CFF décideront combien de terrains ils exproprieront et combien d'argent ils seront prêts à payer pour cela? Le Lucernois reconnaît certes le besoin des CFF, mais il craint leur proposition finale. Car la surface revendiquée par les chemins de fer évolue au cours de la procédure. «C'est un gâchis total, s'insurge Markus Gasser. Depuis plus de deux ans, je suis bloqué dans le développement de mon entreprise à cause des CFF!»

Lorsque les CFF ont exproprié pour la première fois des terrains de la société Gasser AG, ils ont payé 240 francs par mètre carré, mais maintenant ils souhaitent réduire le rendement à 180 francs, selon Markus Gasser. Pourtant, depuis des décennies, les prix des terrains en Suisse ne connaissent qu'une seule direction: la hausse.

Interrogé par Blick, le service de presse des CFF écrit, sans entrer dans le détail: «Nous nous en tenons à la loi fédérale sur l'expropriation. Celle-ci n'autorise l'expropriation que contre une indemnisation complète.»

Faire face à l'inconnu

«Nous devons prouver le préjudice que l'expropriation nous cause, explique Markus Gasser. Il y a de très grandes divergences à ce sujet.» Entre-temps, les CFF ne veulent même plus parler d'argent, comme le Lucernois l'a appris début septembre. Markus Gasser a donc fait annuler une réunion prévue la semaine dernière.

En tant qu'entrepreneur, Markus Gasser pense en années, alors que les CFF pensent en décennies. La nouvelle voie fait partie du concept d'offre 2035 des chemins de fer. Mais Markus Gasser ne peut pas attendre aussi longtemps: «Je ne peux pas investir si je ne sais pas ce qui va arriver.» Du côté des CFF, on déclare: «Nous comprenons parfaitement les soucis et l'incertitude qui en découle. La fiabilité est un facteur central, surtout en période de défis économiques.»

Mais toute la compréhension du monde ne fera pas les affaires de Markus Gasser si une solution n'est pas rapidement mise sur la table. «Tout le monde ne parle que des droits de douane des Américains. Mais personne ne parle du fait qu'une entreprise florissante est laissée à l'abandon par une entreprise fédérale», explique le Lucernois pour dépeindre son immense déception.