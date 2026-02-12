Le trafic ferroviaire reprend progressivement. Les trains ne circulaient plus durant une partie de la matinée entre Villeneuve et Bex (VD). Cela est dû à un accident de personne, indiquent les CFF.

Le trafic ferroviaire reprend progressivement sur la ligne Lausanne-Brig

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Les pendulaires ont dû s'armer de patience. Le trafic ferroviaire a été interrompu entre Villeneuve et Bex (VD) aux alentours de 9h30 ce jeudi. Tous les trains ont été supprimés, ont indiqué les CFF. Sont concernées les lignes EC, IR90, IR95, RE33, R1 et R2. Un accident de personne à la gare d'Aigle en était la cause.

Le trafic reprend progressivement dès 10h30. Des bus de remplacement ont été mis en place entre Vevey et St-Maurice, ainsi qu'entre Villeneuve et Bex.