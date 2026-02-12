Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick
Les pendulaires ont dû s'armer de patience. Le trafic ferroviaire a été interrompu entre Villeneuve et Bex (VD) aux alentours de 9h30 ce jeudi. Tous les trains ont été supprimés, ont indiqué les CFF. Sont concernées les lignes EC, IR90, IR95, RE33, R1 et R2. Un accident de personne à la gare d'Aigle en était la cause.
Le trafic reprend progressivement dès 10h30. Des bus de remplacement ont été mis en place entre Vevey et St-Maurice, ainsi qu'entre Villeneuve et Bex.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière