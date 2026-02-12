DE
Accident de personne à Aigle
Le trafic ferroviaire reprend progressivement sur la ligne Lausanne-Brig

Le trafic ferroviaire reprend progressivement. Les trains ne circulaient plus durant une partie de la matinée entre Villeneuve et Bex (VD). Cela est dû à un accident de personne, indiquent les CFF.
Publié: il y a 24 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 23 minutes
Un accident de personne survenu à la gare d'Aigle est la cause des perturbations.
Photo: KEYSTONE
OLALLA_PROFIL_DROITE.jpg
Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Les pendulaires ont dû s'armer de patience. Le trafic ferroviaire a été interrompu entre Villeneuve et Bex (VD) aux alentours de 9h30 ce jeudi. Tous les trains ont été supprimés, ont indiqué les CFF. Sont concernées les lignes EC, IR90, IR95, RE33, R1 et R2. Un accident de personne à la gare d'Aigle en était la cause. 

Le trafic reprend progressivement dès 10h30. Des bus de remplacement ont été mis en place entre Vevey et St-Maurice, ainsi qu'entre Villeneuve et Bex. 

