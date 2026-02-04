DE
Cérémonie d'hommages
La bénédiction du nouvel abbé de St-Maurice aura lieu le 19 mars

Mgr Alexandre Ineichen sera officiellement béni comme 96e abbé de Saint-Maurice (VS) le 19 mars. Une cérémonie rendra hommage aux victimes d'abus, marquant un tournant culturel pour l'Abbaye.
Mgr Alexandre Ineichen va être béni le 19 mars prochain.
La messe de bénédiction du nouvel abbé de Saint-Maurice (VS) Mgr Alexandre Ineichen se tiendra à l'Abbaye le 19 mars, en la solennité de Saint-Joseph. Selon la «volonté» du chanoine», un hommage sera rendu aux victimes d'abus durant la journée, qui clôt officiellement sa désignation.

«Avec la bénédiction, l'Eglise célèbre la promesse de Dieu faite à l'abbé de le protéger et de le guider dans son ministère, écrit l'Abbaye de St-Maurice dans un communiqué mercredi. Il s'agit de la manifestation publique que le nouvel abbé, Mgr Alexandre Ineichen, est entré en fonction et qu'il est reconnu comme tel par l'Eglise.»

Cette étape clé dans la succession à Mgr Jean Scarcella intervient après l'élection par le chapitre abbatial (septembre 2025), la confirmation par le Saint-Siège (31 octobre 2025) et sa prise de fonction (2 janvier 2026). Comme le veut la coutume, la bénédiction sera célébrée en présence de plusieurs évêques, dont Mgr Charles Morerod et Mgr Jean-Marie Lovey. Elle sera présidée par Mgr Martin Krebs, nonce apostolistique, représentant le Pape en Suisse.

Reconnaître les souffrances des victimes

Comme annoncé cet automne, Mgr Alexandre Ineichen et le Conseil abbatial entendent mettre en œuvre un «tournant culturel qui vise à pleinement reconnaître les victimes et à adopter le comportement adéquat afin de prévenir et identifier précocement les situations pouvant conduire à tous types d'abus.» Les victimes se verront donc accorder une «attention particulière» le 19 mars, lors des vêpres, présidées par le nouvel abbé dès 16h30.

«Reconnaître les victimes et leurs souffrances constitue une étape essentielle de notre tournant culturel, explique-t-il, cité dans le communiqué. On ne peut pas construire une véritable conversion sans d'abord acter la reconnaissance des abus et assumer cette blessure douloureuse de notre passé.»

Pour mémoire, le chanoine âgé de 58 ans est le 96e abbé de Saint-Maurice. Il a succédé à Mgr Jean Scarcella, qui a renoncé à sa fonction en juin dernier.

