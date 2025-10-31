DE
Validé par le Pape
L'Abbaye de Saint-Maurice tient son nouvel Abbé

Le chanoine Alexandre Ineichen a été élu nouvel abbé de Saint-Maurice, succédant à Mgr Jean Scarcella. Confirmé par le Pape Léon XIV, il prendra ses fonctions en 2026. Ineichen, 58 ans, est l'actuel recteur du Collège de Saint-Maurice.
Publié: il y a 24 minutes
Le chanoine Alexandre Ineichen prendra la tête de l'Abbaye de Saint-Maurice en 2026 (image d'illustration).
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le chanoine et actuel recteur du Collège de Saint-Maurice (VS) Alexandre Ineichen prendra la tête de l'Abbaye en 2026. Son élection a été confirmée vendredi par le Pape Léon XIV. L'ecclésiastique succède à Mgr Jean Scarcella, qui a annoncé renoncer à ce rôle en juin.

«Depuis plusieurs semaines, les chanoines de l’Abbaye de Saint-Maurice s’étaient préparés par un temps de discernement à l’élection de leur nouvel abbé», écrit l'institution dans un communiqué vendredi. D'abord élu par ses confrères au mois de septembre, Alexandre Ineichen devait être approuvé par le Saint-Siège.

Son élection dorénavant officielle, le chanoine devient le 96e abbé de Saint-Maurice. «C’est avec humilité et confiance que j’accepte cette mission», déclare l'homme de 58 ans, cité dans le communiqué.Le chanoine, originaire d’Inwil (LU), a grandi dans le Chablais. Il est entré à l'Abbaye de Saint-Maurice en 1988. Il a été recteur du Lycée-Collège de Saint-Maurice pendant 19 ans.

