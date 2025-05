Catastrophe en Valais Le glacier a cédé au-dessus de Blatten, le point sur la situation

Le village de Blatten (VS), a été presque entièrement recouvert par une coulée de glace et de boue. Les conseillers fédéraux Albert Rösti et Martin Pfister sont sur place. L'armée est mobilisée pour aider à la gestion de la crise alors qu'un homme est porté disparu.

Publié: il y a 5 minutes | Dernière mise à jour: il y a 3 minutes