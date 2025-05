Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Caritas Suisse et la Croix-Rouge suisse allouent 400'000 francs aux sinistrés de Blatten (VS). La Chaine du Bonheur n'a elle pas lancé d'appel national aux dons mais des fonds dédiés aux catastrophes en Suisse seront utilisés, précise-t-elle dans un communiqué. «A ce stade, notre fonds permanent dédié aux catastrophes en Suisse doit nous permettre de faire face aux besoins non pris en charge par les assurances, le Fonds suisse et les collectivités publiques», peut-on lire sur le site Internet de la Chaine du Bonheur, jeudi matin.

«Nous continuons toutefois de suivre de très près l’évolution de la situation et ajusterons notre aide en fonction des besoins réels des personnes touchées», souligne encore l'institution basée à Genève. «Des contacts ont déjà été établis avec la Croix-Rouge suisse et Caritas pour coordonner l'aide aux sinistrés.» A l'été 2024, la Chaine du Bonheur avait aidé les victimes des inondations, précisément celles touchées par la crue du Rhône dans la région de Sierre.

400'000 francs débloqués

De leur côté, Caritas Suisse et la Croix-Rouge suisse mettent conjointement à disposition un montant de 400'000 francs pour apporter un soutien là où les besoins sont les plus urgents. Les deux institutions ont communiqué conjointement en ce sens, jeudi matin.

«De nombreux habitants de Blatten ont perdu tous leurs biens dans la catastrophe», résument Caritas Suisse et la Croix-Rouge Suisse. «Dans un premier temps, une aide financière d'urgence sera mise à la disposition des personnes touchées, en concertation avec les autorités compétentes, afin de leur permettre d'acheter des biens de première nécessité. Ensuite, une aide transitoire et un soutien seront fournis pour couvrir les frais restants qui ne sont pris en charge ni par les assurances ni par d'autres contributions.»