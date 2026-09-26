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Dans le canton de Fribourg
Un jeune homme décède dans un accident de voiture à Saint-Aubin

Un automobiliste de 22 ans est décédé dans la nuit de vendredi à samedi après une sortie de route. Héliporté par la Rega vers un hôpital, il n’a pas survécu à ses blessures. Une enquête a été ouverte.
Publié: il y a 3 minutes
Le jeune homme a perdu le contrôle de sa voiture.
Photo: Google Maps
Janine Enderli

Un automobiliste de 22 ans a perdu la vie après un accident survenu samedi 26 septembre 2026, vers 1h15, à Saint-Aubin, dans le canton de Fribourg. Il circulait sur le chemin de la Rochette en direction de Gletterens lorsqu’il a dévié de sa trajectoire, pour une raison encore inconnue, peu avant l’intersection avec la route de Vallon.

Son véhicule a traversé un champ situé à droite de la route, avant de percuter un arbre sur la gauche. Les secours se sont rapidement rendus sur les lieux. Grièvement blessé, le conducteur a été héliporté par la Rega vers un hôpital, où il est décédé peu après.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

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